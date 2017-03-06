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    Глава МИД ФРГ: отношения с Турцией "очень напряженные"

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    Как заявил Зигмар Габриэль журналистам в Брюсселе в понедельник перед началом совместного заседания глав МИД и минобороны стран-членов ЕС, отношения очень напряженные и задача дипломатов - их нормализовать.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал отношения с Турцией в настоящее время "очень напряженными".

    "Отношения очень напряженные и наша задача — их нормализовать", — сказал Габриэль журналистам в Брюсселе в понедельник перед началом совместного заседания глав МИД и минобороны стран-членов ЕС. Прямую трансляцию из Брюсселя ведет сайт Еврокомиссии.

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    Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ. В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.

    Ранее власти города Гаггенау в федеральной земле Баден-Вюртемберг отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, который приехал в Германию, где проживает многочисленная турецкая диаспора, накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции. После того, как власти города отменили его выступление, министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

    В Турции 16 апреля пройдут выборы, в Германии проживает около 1,41 миллиона граждан Турции, которые имеют на этих выборах право голоса.

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