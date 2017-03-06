Глава МИД ФРГ: отношения с Турцией "очень напряженные"

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал отношения с Турцией в настоящее время "очень напряженными".

"Отношения очень напряженные и наша задача — их нормализовать", — сказал Габриэль журналистам в Брюсселе в понедельник перед началом совместного заседания глав МИД и минобороны стран-членов ЕС. Прямую трансляцию из Брюсселя ведет сайт Еврокомиссии.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ. В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.

Ранее власти города Гаггенау в федеральной земле Баден-Вюртемберг отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, который приехал в Германию, где проживает многочисленная турецкая диаспора, накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции. После того, как власти города отменили его выступление, министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

В Турции 16 апреля пройдут выборы, в Германии проживает около 1,41 миллиона граждан Турции, которые имеют на этих выборах право голоса.