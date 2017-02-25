Посол Турции: Крым не должен быть разменной монетой

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Посол Турецкой Республики в Украине Йонет Джан Тезель заявляет, что Крым не должен быть разменной монетой в международных переговорах.

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Об этом он сказал во время международного форума "Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира" сегодня в Киеве.

По словам дипломата, вопрос Крыма должен оставаться на международной повестке дня в плане того, что это территория Украины.

"Наша позиция, несомненно, очень четкая. Мы не признавали и не признаем незаконную и неправомерную аннексию (Крыма)", — сказал Тезель.

При этом он считает, что единственный дальнейший путь в решении вопроса Крыма должен базироваться на международном праве и соблюдении прав человека.

"Крым не должен быть разменной монетой", — заявил посол, заверив, что Турция продолжит поддерживать крымских татар.

"Турция будет продолжать отношения с Россией, как и со всеми другими нашими союзниками и партнерами, но это не изменит нашу политику в отношении Крыма и Украины в целом", — заявил посол.

Ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев исключил возможность возвращения Крыма военным путем, так как это, по его словам, повлечет за собой этнические чистки и сделает полуостров необитаемым.