Турция обсуждает с РФ проблемы крымских татар - советник Эрдогана

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Турция обсуждает с РФ проблемы крымских татар, заявил в понедельник советник президента Турции Ильнур Чевик.

"Конечно, крымские татары для нас — это очень болезненный вопрос, потому что это наш родственный народ… Турция не может вмешиваться во внутренние проблемы РФ. Но мы знаем, что крымские татары сталкиваются с определенным давлением сейчас в Крыму, и мы пытаемся доносить эту проблему до российских властей", — сказал Чевик на конференции "отношения Турции и России: от периода напряженности к укреплению сотрудничества", организованной газетой Sabah и Управлением информации и печати правительства Турции.

Ранее посол Турецкой Республики Йонет Джан Тезель заявил, что вопрос Крыма должен оставаться на международной повестке дня в плане того, что это территория Украины.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.