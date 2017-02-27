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    Турция обсуждает с РФ проблемы крымских татар - советник Эрдогана

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    Советник президента Турции Ильнур Чевик заявил, что "крымские татары для нас - это очень болезненный вопрос, потому что это наш родственный народ".
    Флаг крымских татар
    Nariman Dzhelalov/Facebook

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Турция обсуждает с РФ проблемы крымских татар, заявил в понедельник советник президента Турции Ильнур Чевик.

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    REUTERS Jonathan Ernst
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    "Конечно, крымские татары для нас — это очень болезненный вопрос, потому что это наш родственный народ… Турция не может вмешиваться во внутренние проблемы РФ. Но мы знаем, что крымские татары сталкиваются с определенным давлением сейчас в Крыму, и мы пытаемся доносить эту проблему до российских властей", — сказал Чевик на конференции "отношения Турции и России: от периода напряженности к укреплению сотрудничества", организованной газетой Sabah и Управлением информации и печати правительства Турции.

    Ранее посол Турецкой Республики Йонет Джан Тезель заявил, что вопрос Крыма должен оставаться на международной повестке дня в плане того, что это территория Украины.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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