Mediapart: почему в Украине новая власть, а ничего не меняется?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Три года спустя после свержения президента Виктора Януковича движение к большей стабильности в Украине еще далеко от завершения. Вторые Минские соглашения (подписаны в 2015 году Украиной, Россией, Германией и Францией) по-прежнему не выполняются, а конфликт украинского правительства с мятежниками на востоке страны все сильнее затягивается. К настоящему моменту он уже унес жизни более 10 тысяч человек", — пишет обозреватель французского издания Mediapart Леонардо Пласенсия.

Как бы то ни было, ситуация на востоке страны — не единственная забота Киева, продолжает автор статьи. "Действия правительства Порошенко наталкиваются на растущее противодействие внутри страны, как в политическом, так и общественном плане. На явную неспособность добиться урегулирования вооруженного конфликта накладывается медлительность необходимых для подъема экономики реформ, тогда как борьба с коррупцией обречена на провал", — пишет обозреватель французского издания.

Читайте также: Язык – враг мой? Соцсети обсуждают ТВ-квоты от Порошенко

"С протестов на Майдане прошло три года, а крик гневного недовольства олигархией и вездесущей коррупцией, по всей видимости, не был услышан украинским правящим классом. Вызванное падением уровня жизни народное недовольство (вновь) повлекло за собой усиление ультраправых движений и политических лидеров, которые выступают с все более жесткой критикой Киева", — говорится в публикации.

Возмущение национальной героини

"Надежда Савченко была пилотом в украинской армии. Затем она стала национальным символом… 25 мая 2016 года, после более 700 дней в российской тюрьме, Надежда Савченко прибыла в Украину, где ее встретили как героиню. На официальной церемонии Петр Порошенко вручил ей медаль героя Украины и назвал ее освобождение "нашей общей победой". Как бы то ни было, их отношения быстро не заладились, и сегодня "национальная героиня" отзывается о президенте самым нелицеприятным образом", — пишет Леонардо Пласенсия.

По логике интервью украинской газете "Новое время" от 1 февраля, продолжает автор статьи, Савченко практически объявила войну Порошенко: "Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жизнь каждого человека. Когда простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он враг народа".

Противодействие националистов

"События 2014 года в Украине также создали условия для усиления ультраправых групп: они все еще активно действуют в стране, которой сложно найти свое место в истории, раз она зажата между европейскими державами с запада и российским соседом с востока. Все это дало толчок ультранационалистическим движениям вроде "Свободы" и "Правого сектора". Оба они сыграли решающую роль в свержении правительства Януковича", — говорится в статье.

"Кроме того, их активисты влились в ряды добровольческих батальонов, которые сражаются с мятежниками на Донбассе. Их представителям достались места в правительстве в начале срока Порошенко, и они по-прежнему занимают кресла в парламенте. Как бы то ни было, их отношения с действующим правительством окончательно разладились. Критика националистов по отношению к киевскому правительству вновь напомнила о себе 22 февраля", — напоминает обозреватель французского издания.

"В тот день тысячи человек собрались, чтобы отметить третью годовщину свержения Януковича. Во время "марша достоинства" националисты устроили демонстрацию против принятых правительством мер. Центральным объектом критики стали приватизации и коррупция, а также продолжение торговли с подконтрольными ополченцам регионами", — говорится в публикации.

Бывший депутат и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок не боялся резких выражений. "Революция не окончена", — заверил он. По его словам, парламент нельзя считать легитимным, потому что "ничего не изменилось", а "за три года олигархи стали только сильнее и ничего не сделали с коррупцией". Тягнибок выразил недовольство тем, что власти стали "торговым партнером сепаратистов", подчеркнув, что "правительство Порошенко торгует за нашими спинами… кровью наших людей", пишет Леонардо Пласенсия.

"Недовольство ультранационалистов правительством уже привело к конкретным результатам. С конца января они блокируют железнодорожные пути между Донбассом и остальной страной. Нужно подчеркнуть, что на востоке имеется особый вид угля, который необходим для работы украинских электростанций. Петр Порошенко назвал эти акции (они получили поддержку ветеранов войны и депутатов оппозиции) "дестабилизирующим фактором", — говорится в статье.

"Банк Украины в свою очередь полагает, что ВВП страны может потерять 1,5% до конца года в случае сохранения блокады. А это вполне вероятно, потому, что успокоение демонстрантов становится все более трудной задачей", — продолжаетавторпубликации. "У этой акции нет конца, — заявил AFP активист под псевдонимом Марсель. — Мы не уйдем, пока наша страна не прекратит торговать с оккупантами".

В статье "Коррупция убивает украинскую экономику" журнал Forbes отмечает, что "если в мире и существует страна, где знаменитый 1% доминирует во всей системе, от угля до судов, то это она". В октябре прошлого года рейтинг Петра Порошенко составлял 6,4%, напомнил обозреватель французского издания.

"Как бы то ни было, правительство остается глухим к протестам демонстрантов с Майдана против олигархии и повальной коррупции. Украина занимает 131 место в индексе восприятия коррупции Transparency International за 2016 год. По иронии судьбы, там же находится и другая славянская страна – Россия", — напомнил Леонардо Пласенсия.