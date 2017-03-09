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    Аналитика и комментарии

    Соцсети в шоке от жестокого и циничного убийства бизнесмена в Киеве

    Тема:

    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве (464)

    (обновлено: )46910
    Восьмого марта в Киеве в собственном Mercedes был расстрелян одесский бизнесмен Александр Ряжев. Если бы только он – ранения получили дети, находившиеся в салоне авто… Это событие потрясло многих украинцев, что же пишут они об этом в соцсетях?
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    ГУ НП в Киеве

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Праздничный вечер 8 марта в столице был омрачен небывалым по своей жестокости событием: в Голосеевском районе Киева неизвестный расстрелял водителя Mersedes, в чьем салоне были двое детей. Водитель – одесский бизнесмен Александр Ряжев, погиб на месте, дети были госпитализированы с ранениями.

    По информации СМИ, Ряжева знали в Одессе под кличкой "Беня", а основным легальным бизнесом убитого был ресторанный. Помимо этого есть сведения, что Ряжев занимался рейдерством и имел огромные карточные долги.

    В украинском сегменте соцсетей смерть одесского бизнесмена вызвала немалый резонанс. Даже узнав о личности убитого, соотечественники возмущены до предела: "НЕПРАВИЛЬНО на глазах у маленьких детей убивать отца!!! неправильно и некрасиво!!!".

    Иные же с сожалением констатируют: "жизнь бизнесмена красивая, но не долгая. 90-е возвращаются". И лишь совсем немногие пытаются напомнить, что "должников не убивают — их берегут"…

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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