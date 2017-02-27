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    Трамп поручит разработку бюджета с увеличением расходов на оборону – СМИ

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    По данным СМИ, увеличение оборонного бюджета будет достигаться за счет сокращения других расходов, в частности, на Агентство по охране окружающей среды.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    JEFF KOWALSKY / AFP

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник поручит всем федеральным агентствам начать формировать пакет предложений по бюджету страны на следующий финансовый год, при этом новый бюджет предполагает резкий рост затрат на оборону, сообщает газета NewYork Times со ссылкой на свои источники.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Олег Устенко об МВФ при Трампе и отношениях с Украиной

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    По данным издания, увеличение оборонного бюджета будет достигаться за счет сокращения других расходов, в частности, на Агентство по охране окружающей среды. Вместе с тем отмечается, что никаких сокращений по социальным или медицинским программам не предусмотрено.

    При этом чиновники новой администрации рассчитывают бюджет США из роста ВВП в 2,4% в 2017 году. Как отмечает издание, чиновники в первый год президентства Трампа не надеются достичь планки в 3%, которую он обещал.

    Ранее Трамп заявил, что за первый месяц его президентства государственный долг страны уменьшился на 12 миллиардов долларов.

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