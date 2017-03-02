Шлапак: 90% медицинского бюджета Киева съедают зарплата и энергоносители

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Минздраве настаивают на сокращении времени приезда карет скорой медицинской помощи. Как сообщается на сайте ведомства, согласно действующим нормативам, карета скорой помощи в городах должна прибыть на место вызова не позднее чем через 10 минут, в сельской местности — максимум за 20 минут. Однако в министерстве хотят, чтобы медики приезжали к нуждающимся в первой помощи в течение 4-8 минут. Для этого нужно увеличить количество подстанций скорой помощи. Сколько их нужно добавить должны решать местные власти, считают министерские чиновники.

О финансировании скорой помощи рассказала член комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Алла Шлапак в эфире радиостанции Голос Столицы.

"В этом году на здравоохранение из местного бюджета выделено около шести миллиардов гривен и еще около двух миллиардов гривен придет субвенций из госбюджета. То есть вроде цифра очень впечатляющая, но следует отметить, что почти 80% этой суммы, это выплата зарплаты и 10% это еще энергоносители, при том что в начале года, когда планировалось, нельзя было заложить запланированное повышение цены на энергоносители, соответственно эта сумма будет значительно больше. И именно для уже оказания медицинской помощи непосредственно, то есть на медикаменты, на медицинское оборудование, остается минимум денег, к сожалению. Поэтому очень хочется в первую очередь увидеть предложения и нормативно-правовые акты, которые Минздрав готовит в части изменения финансирования, особенно что касается зарплат. Потому что на сегодня 90% бюджетов медицинских во всех регионах Украины съедает зарплата и энергоносители", — отметила Шлапак.

Ранее Минздрав сообщил о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.