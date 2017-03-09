Золотарев: Порошенко - президент системной коррупции в Украине

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Как стало известно украинским СМИ, в конце декабря 2016 Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение, которым позволило декларантам внести изменения в представленных ранее документах и избежать уголовной ответственности за сокрытие данных.

"Вишенкой на торте" этого решения был гриф "для служебного пользования", поскольку официально исправлять декларации позволили из-за технического сбоя электронной системы, случившегося прошлой осенью.

Проанализировав изменения, внесенные чиновниками, издание "Главком" пришло к выводу, что в декларациях часто исправляются не технические ошибки, а вносятся новые данные материально-финансового характера. То есть, декларанты добавляют ранее скрытые сведения о бизнесе семьи, автомобили, недвижимость и другое имущество.

В список внесших исправление в декларации 2015 года НАПК включил 289 чиновников разных уровней. В него вошли несколько народных депутатов, например, сын президента Алексей Порошенко, сотрудники Генеральной прокуратуры, НАБУ, судьи, представители власти в регионах.

Политолог, руководитель Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев полагает, что после обнародования подобных фактов Национальное агентство по противодействию коррупции по сути можно назвать Национальным агентством по упорядочиванию коррупции.

"В Украине с коррупцией не борются, коррупцию упорядочивают ради выгоды власть предержащих. Как только обнаруживаются любые несущественные мелочи, допустим, у той же Компартии — они подают на открытие уголовного дела. А тут легким движением руки они практически выводят из-под уголовной ответственности коррупционеров — прокуроров, судей и так далее", — сказал Золотарев РИА Новости Украина.

По его мнению, если если взглянуть на суммы заработной платы руководителей НАПК, станет понятно, что они "безумно заоблачные для рядовых украинцев".

"Конечно, НАПК щедро оплачиваются Банковой, которой нужен на всякий пожарный случай "предохранитель". Вдруг Национальное антикоррупционное бюро, как орган внешнего управления, контролируемый американцами, сорвется с тормозов, а тут как раз Национальное агентство по противодействию коррупции пригодится, которое вовремя издаст формуляр, легитимизирующий коррупционные действия. Те же "декларанты", которых легким движением руки вывели из-под уголовной ответственности, в свою очередь становятся обязанными Банковой. Это — круговорот услуг в природе, наверняка решение их проблем будет оплачено не только политической лояльностью, то есть, они могут принимать решения в судах, заводить уголовные дела против неугодных и так далее, поскольку прекрасно знают, что они на крючке", — полагает эксперт.

По его словам, происходящее можно назвать системной политической коррупцией.

"Именно системной, причем понятно, кто во главе системы — мы все хорошо знаем имя этого человека, он был всенародно избран. Тем более с делом Насирова стало очевидно, что ему прислали "черную метку", — подытожил Золотарев.