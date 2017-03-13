Тугой европейский узел вокруг Эрдогана и в итоге - изоляция Турции

РИА Новости Украина

Президент Турции Тайип Эрдоган в настоящий момент всерьез обеспокоен в большей степени внутренней политикой, проведением поправок в конституцию страны и расширением своих полномочий, нежели дипломатической напряженностью с европейскими странами, однако если дипломатический конфликт обострится и затронет еще и другие страны, это может привести к изоляции Турции, считают эксперты.

Власти Нидерландов на прошлой неделе не пустили в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции. Высший избирательный совет Турции назначил 16 апреля датой референдума по реформе конституции Турции, которая изменяет форму правления с парламентской на президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что дипломатическая напряженность с рядом стран ЕС может послужить поводом к тому, что Турция в ближайшее время не будет рассматриваться как кандидат на вступление в Евросоюз, и приведет если не к серьезному конфликту, то точно к изоляции страны.

"Я думаю, что вот это противостояние политическое и дипломатическое между Турцией и Нидерландами, а также и с Германией, может привести к расширению, продолжению этого конфликта. Но я не думаю, что это будет выливаться в разрыв дипломатических отношений, в какие-то очень жесткие меры. Тем не менее вот эта позиция Анкары и ряда европейских стран, Нидерландов в частности, может привести к тому, что Турция не будет уже рассматриваться в ЕС как страна, которая может войти в ЕС, по крайней мере в ближайшем будущем. И против турецких властей будет развернута, конечно, если не кампания, то по крайне мере будут заявления против таких действий турецких властей. Отношения между Турцией и ЕС, и в частности Нидерландами и Германией, они, возможно, будут ухудшаться, обостряться в ближайшем будущем. И это приведет к такому если не конфликту, то по крайней мере к достаточной изоляции Турции от ЕС", — сказал Долгов, сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, действия властей Нидерландов и Германии, связанные с выступлением турецких министров, которые должны были агитировать за проведение референдума по расширению президентских полномочий, "вполне адекватны".

"Известно, что и в Нидерландах, и в Германии, и в Австрии эти события имели место. Вот эти вот выступления турецких представителей, они могут дестабилизировать ситуацию в этих странах: и в Нидерландах, в Германии и в Австрии, поэтому действия властей этих стран совершенно правомерны, поскольку они не хотят перенесения проблем турецкой внутренней жизни на территорию этих стран", — сообщил эксперт.

Тайип Эрдоган, несомненно, придает большое значение положению Турции на международной арене, однако в настоящий момент его больше заботит ситуация внутри государства и усиление собственного политического влияния внутри страны, а также на турецкую диаспору в европейских государствах, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Виктор Надеин-Раевский.

"Сейчас Эрдоган, прежде всего, работает на внутреннюю политику. Поддержка его далеко не абсолютна, действительно, его сейчас, возможно, поддерживает больше 50% населения, но риск того, что референдум может не пройти так, как ему хочется, риск этот остается. То есть все, что он разворачивает сейчас в Европе, — поездки и выступления министров на митингах — это нацелено на одно — обязательно усилить пропагандистскую составляющую на свое собственное население", — сообщил эксперт.

Он добавил, что турецкая оппозиция, в свою очередь, "призывает всех идти голосовать, и голосовать именно против принятия этих поправок, аргументируя это тем, что если они не пойдут голосовать, то Эрдоган в любом случае получит большинство".

По мнению аналитика, европейцы не приемлют характера выступлений и агитации Эрдогана и его сторонников, так как часто они идут вразрез с европейскими ценностями.

"Он привык, приезжая в ту же Германию, учить турок, как надо жить, убеждать их, что они ни в коем случае не должны забывать о своих корнях и смешиваться с местным население, это как раз тот тип агитации, который европейцев совершенно не устраивает", - сказал эксперт.

Он добавил, что в Европе живет достаточно много выходцев из Турции, но это еще не означает, что турецкий президент может распоряжаться их митингами или массовыми акциями, проводимыми на территории других стран. "Тут же еще встает вопрос международно-правовой, с какой стати чужое государство должно диктовать европейцам свои законы, порядки, вести пропаганду и агитацию на их территории? Вопрос здесь не так прост, как хотелось бы Эрдогану, и принятие решения о том, кто будет выступать на митингах в европейских странах, принадлежит вовсе не турецким властям", - сказал эксперт.

Собеседник агентства считает, что "пока Эрдогану на территории собственной страны удается продавливать свои интересы, и испортить отношения с европейцами ему также вполне удалось, к нему в Европе и так относились без особого почитания. Если когда он пришел к власти, на него смотрели, как на некое новое явление в Турции, достаточно прогрессивное и идущее по пути демократии, то сейчас это отношение в корне изменилось именно из-за преследований журналистов, политиков, колоссальных потрясений, произошедших в Турции, но также и расколов в самой правящей турецкой верхушке между сторонниками Эрдогана и проповедника Гюлена".

При этом турецкий эксперт — профессор университета TOBB (Анкара) Тогрул Исмаил - заявил, что кризис в отношениях между Турцией и Нидерландами еще больше усилит позиции турецкого лидера.

"Европейцы пытаются сделать врага из Турции и России, и это приведет к большей радикализации европейской политики. Страны ЕС — это не моноэтнические государства: те же гастарбайтеры, которых они сами пригласили в свое время, сейчас стали полноправными гражданами. Это может привести к расколу европейского общества и противостоянию. Европа по отношению к Турции всегда субъективна. Если европейские политики думают, что ослабят такими действиями позиции Эрдогана и его партии, то все будет наоборот, турецкий лидер, его партия и электорат будут еще больше сплочены, и даже оппозиция поддержала в этом конфликте правящую партию", - сказал Исмаил.

Эксперт не ожидает серьезного влияния этого кризиса на двухсторониие отношения Турции и Нидерландов.

"Голландия — не та страна, от кризиса в отношениях с которой Турция могла бы пострадать. Будут определенные дипломатические демарши, но уже видно, что Голландия хочет примириться и найти выход из сложившейся ситуации", - добавил Исмаил.

Большую проблему для Эрдогана как для турецкого лидера представляют курды, и это, несомненно, касается как проживающих на территории самой Турции, так и тех, кто живет в ЕС.

Долгов отметил, что именно сложная внутренняя обстановка в самой Турции, где существуют значительные разногласия по поводу расширения президентских полномочий Эрдогана и даже ведется вооруженная борьба, во многом обостряет международный конфликт.

"Курдская диаспора выступает против наделения большими полномочиями президента, выступает против политики турецких властей, которые ведут боевые действия против национального движения курдских сил… Это заставляет Эрдогана действовать такими жесткими мерами, показать себя как лидера, отстаивающего турецкие интересы, вот именно в плане вот этого референдума, если часть турецких граждан проголосовала за расширение его полномочий", - заявил Долгов.

Надеин-Раевский в свою очередь не исключил возможных столкновений между турками и курдами, проживающими на территории европейских стран, так как их политические взгляды часто являются прямо противоположными. Если, к примеру, раньше курды поддерживали Эрдогана, голосовали за него и за его партию, то затем эта поддержка сошла на нет в результате провала переговоров по прекращению военных действий с курдами, по улучшению из языковой ситуации, говорит эксперт.

В прошлое воскресенье Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ. В отношении Нидерландов он в эти выходные заявил, что они ведут себя как "банановая республика".

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Долгов считает, что такие "достаточно жесткие" обвинения, в том числе обвинения в нацизме, звучащие в адрес Нидерландов и Германии со стороны Турции, конечно, неприемлемы.

Надеин-Раевский в свою очередь подчеркнул, что "оскорбления, которые допустил Эрдоган, обвинения в фашизме, нацизме — это, как говорится, лучше в зеркало посмотреть, потому что ненависть к инакомыслящим в Турции зашкаливает со стороны властей, ненависть к национальным меньшинствам, неприятие чужих прав, в том числе и прав курдов и не только, немаловажный момент, что чуть менее половины населения Турции на являются турками, это и выходцы с Кавказа и из других регионов, которые в большинстве своем забыли свои родные языки".