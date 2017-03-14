Тимошенко снова против Порошенко плюс "режим внутренней оккупации"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Ситуация вокруг торговой блокады накаляется. После разгона одного из блокировочных редутов радикалы грозят массовыми протестами и чуть ли не штурмом админитсрации президента, а в парламенте требуют привлечь к ответственности презедента Петра Порошенко.

"Придет больше людей"

В понедельник силовики разогнали участнников блокады на редуте близ железнодорожной станции в Кривом Торце. При этом были задержаны 45 человек, из них 8 человек, по их словам, принимали участие в АТО, 4 владельца оружия, 6 лиц, ранее судимых. Об этом сообщил на своей странице в Facebook замглавы Нацполиции, начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В МВД также сообщили, что на редуте найдено незарегистрированное оружие. Однако вскоре всех задержанных освободили. По всей видимости, власти испугались волны протестов, организованных радикалами.

Помнится, ранее, в сентябре 2015 года, о "режиме внутренней оккупации" уже говорил Дмитрий Ярош — грозил референдумом о недоверии власти и говорил, что пора ставить вопрос об оставке Порошенко. Но референдума не было, а Порошенко пока на месте.

"Только Майдан!"

Вечером в понедельник в центре Киева состоялся достаточно немногочисленный митинг в поддержку блокады. Прошли акции и в других городах: так, сторонники блокировщиков заняли помещение ОГА в Луцке, потребовав освободить задержанных. В Виннице активисты жгли шины у здания СБУ. Акции протеста состоялись также в Ровно, в Черкассах, в Ивано-Франковске и во Львове.

Радикалы обещают продолжить протесты. На митинге в Киеве глава батальона ОУН Николай Коханивский выразил надежду, что во вторник будет значительно больше людей, сказал, что "хотелось бы пройти маршем к АП, наведать Ахметова…" и пригрозил штурмом. По его словам, если придет 10 тысяч человек, он "готов взять ответственность за штурм и 10 тысячами".

На своей странице в Facebook Коханивский написал, что "внутренние оккупанты… назначили День Украинского Добровольца, а самих добровольцев убивают, подвергают пыткам и лишают свободы". По его словам, "сегодня только Майдан с Божьего благословения может решить долю Украинской Нации".

"Порошенко к ответу!"

Претензии к президенту Петру Порошенко высказывали и в Верховной Раде. Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила во вторник, что политическая сила категорически осуждает силовой разгон блокады Донбасса. По ее мнению, силовые структуры пошли против ветеранов АТО "напосредственно по поручению президента".

"Фракция "Батькивщина" требует отвестственности первого лица государства, давшего команду расправиться с ветеранами АТО, которые блокировали торговлю на войне. Во-вторых, следует немедленно принять закон об оккупированной территории, и, в-третьих, нам нужно всем народом встать против торговли с оккупированными территориями", — сказада Тимошенко, чьи слова приводит официальный сайт политика.

Лидер "Батькивщины" заявила также, что силовые структуры пошли не только против ветеранов АТО, но — "пошли против украинцев", потому что "торговлю на крови блокировала вся украина, которая не соглашается с тем, что украинская власть зарабатывает на войне, а не прекращает ее".

Тимошенко не уточнила, каким образом продолжение торговой блокады Донбасса может прекратить войну, но отметила: "участники блокады ныне фактически осуществляют защиту суверенитета Украины".

Нардеп Андрей Билецкий сообщил каналу "112 Украина", что будет предлагать заслушать силовиков в парламенте. По словам депутата, он "ни разу не видел такого размаха милицейско-эсбэушной операции в зоне АТО, с "Альфой", бронетехникой, КОРДом и так далее".

Блокада Донбасса обрушит Украину

Стоит отметить, что на Украине далеко не все поддерживают блокаду Донбасса. Так, премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире телеканала "Украина" заявил, что блокада буквально обрушит страну, вызвав "эффект домино".

"Из-за блокады сначала рухнет горно-металлургический комплекс, за ним — энергетика, железная дорога, а потом — порты. И тогда никто не вспомнит фамилии организаторов блокады. Все будут смотреть на то, к чему привела эта блокада", — сказал Колесников, чьи слова цитирует пресс-служба "Оппозиционного блока".

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По мнению политика, "поэтому сегодня власти должны приложить все усилия для организации нормальной работы горно-металлургического и транспортного комплекса, а также других сфер, которые обеспечивают независимость нашей страны".

Тем временем власть делает выводы и принимает меры. В пресс-службе столичной полиции сообщили, что в период с 14 по 17 марта в центре Киева за правопорядком будут следить более 1,4 тысяч правоохранителей.