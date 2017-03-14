Украинцы смогут ездить в Турцию по ID-картам

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Во время официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турецкую Республику подписано Соглашение между Кабминами о внесении изменений в Соглашение между правительствами об условиях взаимных поездок граждан.

Церемония подписания состоялась в присутствии глав правительств Украины и Турции по результатам их переговоров.

"Положениями указанного Соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, которые пользуются паспортами в форме карты (ID), содержащими бесконтактный электронный носитель, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней", — говорится в сообщении Кабмина Украины.

Отмечается, что реализация положений документа будет способствовать развитию двусторонних отношений между двумя странами, интенсификации контактов в социально-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Ранее комитет Европарламента окончательно одобрил безвиз с Украиной.