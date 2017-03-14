наверх
14.03.201715:36
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украинцы смогут ездить в Турцию по ID-картам

    (обновлено: )40
    Граждане Украины и Турции, которые пользуются паспортами в форме карты (ID), смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории двух стран сроком до 90 дней в течение 180 дней.
    Процесс изготовления карточки удостоверения личности
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Во время официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турецкую Республику подписано Соглашение между Кабминами о внесении изменений в Соглашение между правительствами об условиях взаимных поездок граждан.

    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Соцсети: почему безвиз все ближе, а Европа - дальше

    Церемония подписания состоялась в присутствии глав правительств Украины и Турции по результатам их переговоров.

    "Положениями указанного Соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, которые пользуются паспортами в форме карты (ID), содержащими бесконтактный электронный носитель, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней", — говорится в сообщении Кабмина Украины.

    Отмечается, что реализация положений документа будет способствовать развитию двусторонних отношений между двумя странами, интенсификации контактов в социально-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

    Ранее комитет Европарламента окончательно одобрил безвиз с Украиной.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    "Мы торгуем или воюем?" Митинг в поддержку блокады Донбасса в Виннице. Видео
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Депутат Верховной Рады Юрий Павленко. Архивное фото
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Кому следует извиниться первым: что думают турки и голландцы о конфликте между странами. Видео
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией