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    Трамп в понедельник подпишет новый миграционный закон - СМИ

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    По данным СМИ, главный стратег Белого дома Стивен Беннон обсуждал новый миграционный закон с представителями Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности.
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп собирается уже в понедельник, 6 марта, подписать новый миграционный закон, ограничивающий въезд в США, сообщили высокопоставленные чиновники в вашингтонской администрации, передает Politico.

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    По данным СМИ, главный стратег Белого дома Стивен Беннон обсуждал новый документ с представителями Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности.

    Однако собеседники издания не смогли сообщить, чем новый президентский указ будет отличаться от подписанного в январе, действие которого было заблокировано федеральными судьями.

    Напомним, Трамп в середине февраля анонсировал подписание нового антимиграционного указа, но его подписание было отложено.

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