Когда рассеется туман. Будущее отношений России и Украины

РИА Новости Украина

Разрыв дипломатических отношений России и Украины может привести к социальному и культурному кризису, считают эксперты.

Карусель миграционной политики

За 2010-е годы российская миграционная политика по гражданам Украины менялась несколько раз. В 2014 году для всех "безвизовых" иностранцев срок временного пребывания в России составлял 90 дней. Неофициально оформленные трудовые мигранты по окончании этого срока просто выезжали и снова въезжали в страну на следующие три месяца.

С июля того же года до 1 августа 2015 года граждане Украины получили временное "послабление" и могли продлевать свой миграционный учет, не выезжая из страны. Летом 2015-го "украинскую преференцию" ограничили: бессрочным пребыванием смогли пользоваться только беженцы из Донецкой и Луганской областей. Наконец, весной 2017 года льготу отменили и для них.

"Заробитчанин": туда и обратно

Согласно статистике Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации, с января по сентябрь 2017-го года 1,3 миллиона украинцев встали на миграционный учет в России, 776 тысяч — были сняты с него.

"Эти цифры отражают маятниковый, "челночный" характер миграции. Граждане Украины приезжают в Россию на 90 дней, по истечении этого срока выезжают и заезжают снова. Отсюда — большая текучесть в цифрах", — прокомментировал данные МВД председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, сообщает Sputnik.

По мнению специалиста, разрыв дипломатических отношений может поставить крест даже на трехмесячном безвизовом пребывании. Нелегальным "заробитчанам" будет неудобно и невыгодно оформлять визы, а значит, произойдет отток украинских рабочих с российских трудовых рынков.

Читайте также: Бузаров: разрыв дипотношений с РФ все только усугубит

"Не надо строить иллюзий: если будет введен визовый режим, значительное число граждан Украины не смогут найти возможность заработать "в другом месте". Все рынки труда на сегодня сложились, между ними поддерживается баланс. Изменения этого баланса возможны на 10-15 процентов. Условно говоря, в Словакию смогут приехать на 10 процентов больше украинских мигрантов, однако это не решение вопроса. Основная масса украинских мигрантов привязана к российскому рынку", — считает Крупнов.

Россия в Украине, Украина в России

Российский центр науки и культуры (РЦНК) открылся в Киеве в 2007 году в качестве представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Сотрудники РЦНК преподают русский язык для детей и взрослых, проводят выставки, фестивали, кино- и музыкальные вечера. При содействии Центра украинская молодежь может воспользоваться квотой на бесплатное образование в вузах России. Комментировать последствия возможного разрыва дипотношений представители Россотрудничества отказались.

Во многом культурная политика Украины по отношению к России носит ограничительный характер. "Черный список" российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в Украину, пополняется с 2014 года. Причина запретов — посещение россиянами Крыма. Заблокированы социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", поисковая система "Яндекс", сайты производителей антивирусов Dr Web и "Лаборатория Касперского". Функционирует база "Миротворец", в которой публикуются личные данные "врагов Украины".

Украинскую культуру в России сейчас представляют Национальный культурный центр Украины, Центр славянских культур и Федеральная национально-культурная автономия "Украинцы России". Сотрудники этих организаций сходятся во мнении, что возможный разрыв дипломатических отношений крайне негативно скажется на культурном взаимодействии двух стран.

Связи на негативном фоне

Центр славянских культур (ЦСК) при Государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И.Рудомино открылся в 2017 году. Библиотека украинской литературы передала ЦСК свой книжный фонд и фактически прекратила свою деятельность. Фонд входит в муниципальную собственность Москвы и не принадлежит украинской стороне, поэтому конфликта интересов здесь не было.

"У Библиотеки украинской литературы была ограниченная аудитория. В этом смысле у Центра есть преимущество: он представляет культуру тринадцати славянских стран, охват аудитории больше. За первый год существования нас посетили примерно пятнадцать тысяч человек. Гости могут не планировать узнать что-либо о той же Украине, но заинтересоваться в процессе", — прокомментировала руководительница отдела развития ЦСК Анастасия Дятловская.

На базе ЦСК проводятся бесплатные курсы украинского языка. За 2017 год сотрудники Центра организовали сорок мероприятий, посвященных культуре Украины. При Библиотеке иностранной литературы действовал летний лагерь. На нескольких занятиях дети знакомились с культурой братского народа.

"Наша цель — сохранение культурных связей. Мы рассказываем нашим посетителям о том, что они могут не видеть за негативным новостным фоном", — подытожила представительница Центра.

Украинофобии нет

Поддержка российско-украинских культурных связей во многом зависит от самих украинцев, считает председатель правления Федеральной национально-культурной автономии "Украинцы России" Богдан Безпалько. Он подчеркнул, что сейчас Киев не поддерживает развитие совместных научных и культурных программ в России.

Украинский язык в Москве изучается в нескольких вузах — например, в Государственном университете имени М. В. Ломоносова и Государственном лингвистическом университете. По мнению Безпалько, в российской столице могла бы возникнуть украинская школа с этнически-ориентированным обучением, но пока подобной инициативы нет.

"У россиян нет ненависти к украинской культуре и украинскому языку. В любом уголке Российской Федерации на застольях после нескольких тостов начинают петь украинские песни. "Украинофобии" как таковой в России нет", — высказался председатель "Украинцев России".

Политологическое резюме

Разрыв дипотношений, скорей всего, не случится, уверен журналист, политолог Федор Лукьянов: "В этой ситуации демонстрируется типичная для украинской стороны форма поведения. Поднимается шум вокруг некой проблемы и якобы подготовке ее решения. Все обеспокоены и обсуждают возможные негативные последствия.

После этого официальные представители Украины говорят: "Мы хотели бы разорвать отношения, потому что Россия агрессор, но, так уж и быть, мы пойдем навстречу нашим западным партнерам". Это тактика изматывания, целенаправленный блеф, желание мотать нервы и держать всех "на стреме".

Политолог отметил: серьезно обсуждать возможный разрыв — значит играть на руку Киеву.