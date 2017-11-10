Разрыв дипотношений с РФ: "отдуваться" придется Порошенко – Бортник

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник намерен предложить в заключительных положениях к законопроекту об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях обязать Кабмин внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.

По его мнению, это — функция правительства, а не парламента. Он также предлагает рассмотреть идею о разрыве дипломатических отношений с Россией на комитете по нацбезопасности и обороны.

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Какими могут быть последствия прекращения дипломатических контактов между Украиной и Россией, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Кілька років поспіль піднімається тема розриву дипломатичних відносин з Росією, однак, безрезультатно. Вочевидь, у цьому є сенс?

– Це – певна гра в патріотизм, розігрування патріотичної карти, і на сьогодні, на мою думку, ситуація гірша для прийняття такого рішення, ніж вона була в 2014 році, коли у нас була ескалація збройного конфлікту на Сході.

Сьогодні прийняття такого рішення означатиме значне погіршення наших переговорних позицій в рамках "Мінських перемовин", в рамках "Нормандської четвірки", адже нас одразу звинуватять в зриві цих перемовин, в ескалації протистояння.

Крім того, прямий діалог між країнами також стане неможливим, дипломатичний діалог, потрібні будуть додаткові посередники, ситуація в якійсь мірі зайде в глухий кут. Що стосується інших наслідків, про які дуже багато зараз говорять, починаючи від візового режиму, торгівля, пасажирські перевезення, транзит, постачання ядерного палива, то ці наслідки можуть настати, а можуть і не настати, тому що всі ці питання регулюються окремими міжурядовими угодами і скасувати їх треба буде також окремими рішеннями.

Але, може, до цього депутати і уряд не дійдуть.

Вінник сказав, що цим має займатися Кабмін, а не парламентарі, проте в уряді казали про те, що це не є доцільним. Навіщо депутати, які представляють пропрезидентську фракцію, пропонують такі ініціативи?

– Вже неважливо, чи внесе Вінник цю правку, чи ні. Я впевнений, що зараз вистрелить черга з депутатів, які захочуть внести цю правку і розіграти патріотичну картку.

Разом з тим, це йде певна гра, гра, в якій парламент намагається підставити уряд, і навпаки, уряд намагається відхреститися від цього питання і сказати депутатам, що ви можете прийняти своє рішення.

В кінцевому результаті іміджеві і репутаційні втрати будуть передусім для президента та його команди, адже йому, так само як з громадською блокадою Донбасу, чи мовними нормами освітнього закону, доведеться виправдовуватися і шукати порозуміння на зовнішньополітичній арені і долати кризу, що виникне з цього рішення.

Чому це так, якщо Петро Порошенко і на міжнародному рівні, що є конфлікт з Росією, то які можуть бути репутаційні втрати?

– Все дуже просто. Сьогодні йде гра в "Мінські угоди", постійно всі сторони декларують прихильність до мирного розв'язання і наголошують на цьому. І перший, хто розірве дипломатичні відносини, викопає сокиру війни.

Він одразу виявиться винуватим в подальшій ескалації, його звинуватять в цьому. Я переконаний, що наші західні партнери, в тому числі США і Європа, будуть наполегливо рекомендувати нашій владі не робити цього і не погіршувати свої переговорні позиції.

Тобто зараз – все спокійно, і нова, навіть дипломатична, ескалація конфлікту, яким чином вона в такому разі буде виглядати між Україною і РФ?

– Тоді ми не зможемо продовжити переговори, і Росія скаже, що вона більше не може вести переговори з Україною в рамках "Нормандської четвірки", чи "Мінських угод", Росія зможе приймати дзеркальні соціально-економічні і правові якісь обмеження стосовно України в багатьох сферах, і звинувачувати при цьому Україну в початку ескалації.

Повторювати ситуацію з Донбасом. Пам'ятаєте, коли громадська блокада Донбасу перетворилася в загарбання понад 40 українських підприємств.

К слову, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов в эфире "ГС" отметил, что высказанные Владимиром Путиным предложения по миротворцам подразумевают замораживание конфликта. Он высказал мнение, что принять решение по Донбассу Россию заставят только грядущие президентские выборы.