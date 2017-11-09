Карасев: от разрыва дипотношений с РФ пострадает экономика

РИА Новости Украина

Киев пытается отвлечь внимание от внутренних проблем, заявляя о намерении разорвать дипотношения с Россией, считает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором", пишут РИА Новости.

"Эта проблема уже давно поднимается – разрывать или не разрывать. С точки зрения внутреннеполитической конъектуры понятно, что сегодня необходимо отвернуть внимание от внутренних процессов с протестами Саакашвили (экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили) у Верховной Рады", – сказал Карасев в эфире телеканала NewsOne.

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Он не исключает, что такого рода информационные "вбросы" направлены на то, чтобы "изменить повестку дня, перефокусировать политическое сознание и таким образом снизить внимание к внутриполитическим процессам и увеличить внимание к внешним угрозам и вызовам".

По мнению Карасева, разрыв дипломатических отношений ничего существенно не изменит.

"Разорвать всегда можно, это такой себе дипломатический демарш, а потом что делать? У нас и так сегодня дипломатические отношения свернулись, они абсолютно минимизированы", — заявил он.

"Кто возьмет на себя инициативу в разрыве дипломатических отношений, выхода с соглашения, еще каких-то демаршах, которые не имеют практического значения, тот будет обвиняться в желании эскалации отношений", — отметил Карасев.

По его мнению, западные партнеры укажут Украине на то, что нельзя действовать настолько прямолинейно.

"У нас три квартала 2017 года увеличение экспорта украинского производства в Россию. Вместо того, чтобы сворачивать торгово-экономические отношения, они у нас наоборот начинают восстанавливаються", — подчеркнул Карасев.

Он добавил, что при разрыве дипотношений также необходимо диверсифицировать и экономические отношения между Украиной и РФ.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений – суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.