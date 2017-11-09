На волоске. Дипотношения Украины и РФ на грани разрыва

РИА Новости Украина

Верховной Раде вновь предлагают вернуться к вопросу о разрыве дипломатических отношений с Россией. На этот раз такую поправку депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник хочет включить непосредственно в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса.

В Раде к этой инициативе отнеслись скептически, отметив, что решение о разрыве дипотношений с Москвой находится в компетенции Кабмина, а парламент может лишь рекомендовать его принятие. Депутаты также отмечают, что урегулирование отношений с Россией напрямую не касается темы законопроекта.

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Опрошенные РИА Новости эксперты считают маловероятным принятие этой поправки, поскольку, разорвав дипотношения с Москвой, Киев фактически выйдет из минских соглашений и "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе.

В Кремле считают вопрос о разрыве дипотношений с РФ суверенным делом Украины, но отмечают, что такой шаг нанесет урон гражданам обоих государств и будет иметь негативные последствия в контексте урегулирования в Донбассе.

Старая новая инициатива

Инициатива о разрыве дипотношений с РФ не нова. Эта тема периодически поднимается разными фракциями в Раде после 2014 года, когда отношения Киева и Москвы резко стали ухудшаться.

В последний раз проект постановления о прекращении дипотношений с Россией вносился группой парламентариев весной 2016 года. МИД Украины раскритиковал эту инициативу, заявив, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, поскольку это может негативно сказаться на гражданах Украины. Профильный комитет также рекомендовал Раде отклонить этот документ, однако депутаты так и не рассматривали его в зале парламента.

Президент Петр Порошенко ранее заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипотношений с Россией. Он считает, что усилия необходимо сосредоточить на выполнении минских договоренностей по Донбассу.

Накануне газета "Коммерсант" сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, может пополниться пунктом о разрыве дипломатических отношений с Москвой. По данным газеты, поправку внес депутат крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Винник.

Как пояснил Винник, срок подачи поправок уже истек, однако во время обсуждения финального текста закона на заседании профильного комитета он намерен предложить включить в заключительные положения формулировку, обязывающую Кабмин разорвать дипотношения с РФ через 3 месяца после вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса.

"Кабмину в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона — инициировать разрыв дипломатических отношений со страной-агрессором, которые уставлены согласно протоколу об установлении дипломатических отношений между Украиной и РФ от 18 февраля 1992 года. Дальше — отозвать (сотрудников — ред.) из дипломатических учреждений на территории РФ, а также подать в Верховную раду проекты законов о денонсации соглашений о дружбе и так далее", — процитировал Винник текст своей поправки.

Депутат считает, что необходимо предложить МИД Украины провести консультации с западными партнерами о том, посольство какой страны может стать посредником в коммуникации и представлении интересов граждан Украины в России. При этом, по его словам, "Белоруссия однозначно не может представлять интересы Украины", эта миссия может быть возложена на США или какую-либо страну ЕС.

В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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Прерогатива Кабмина

В то же время коллеги Винника по фракции уточняют, что вопрос разрыва дипотношений Украины с РФ лежит в компетенции Кабмина, а не Рады.

"Рада имеет право принять такое решение (о разрыве дипотношений), но окончательное — будет за Кабмином", — пояснил замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. При этом, по его мнению, соответствующая правка не имеет отношения к закону о реинтеграции Донбасса.

По словам еще одного депутата от пропрезидентской партии Владимира Арьева, в случае принятия парламентом такого решения оно будет носить лишь рекомендательный характер.

"Дипотношения с разными странами — это не компетенция Верховной Рады. Это компетенция правительства. Любые решения Рады относительно дипотношений не будут иметь непосредственного действия", — заявил Арьев.

Депутат Рады от партии "Оппозиционный блок" Николай Скорик назвал инициативу о разрыве дипломатических отношений с РФ деструктивной и не способствующей восстановлению мира в стране.

"Мы должны делать все от нас зависящее для того, чтобы идти к миру, а все эти действия (возможный разрыв дипотношений с РФ — ред.) — деструктивные, и к миру они не ведут", — сказал Скорик.

Он выразил надежду, что соответствующая норма не найдет поддержки в зале парламента.

"У нынешнего состава парламента очень хорошо получается делать гадости, поэтому я ничему не удивлюсь. Но все-таки надеюсь, что победит здравый смысл. Прикрывать свои очередные "залеты" и коррупционные скандалы под видимостью борьбы с агрессором — такое время уже прошло", — добавил депутат.

Дипломатические отношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (Кабмин, министерства, ведомства). На данный момент официальной позиции украинского внешнеполитического ведомства относительно инициативы депутата нет.

Не имеет перспектив

Украинские эксперты считают, что разрыв дипотношений Украины с РФ крайне маловероятен, поскольку это не выгодно украинскому президенту Петру Порошенко.

"Не факт, что такая поправка (о разрыве дипотношений с РФ — ред.) будет внесена в закон. Но даже если и будет, то далеко не факт, что за нее проголосуют. Я думаю, что за нее не проголосуют. Прежде всего, потому, что в этом не заинтересован Порошенко, а без поддержки его фракции эта поправка не пройдет", — заявил директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, разорвав дипломатические отношения с Москвой, Киев фактически выйдет из минских соглашений и "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Если представить невероятное, что дипотношения будут разорваны, то за этим последует целый ряд неприятных для Украины последствий. Они будут очень широкого круга, в том числе, это полностью закроет возможность политического урегулирования (в Донбассе — ред.). Такое решение может резко поменять позицию Москвы", — добавил Погребинский.

Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что такого рода информационные "вбросы" нацелены на то, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

"Возможно, эти все информационные вбросы для того, чтобы изменить повестку дня, перефокусировать политическое сознание, и таким образом снизить внимание к внутриполитическим процессам и увеличить внимание к внешним угрозам и вызовам",- считает политолог.

По мнению Карасева, разрыв дипотношений ничего существенно не изменит, так как двусторонние отношения Украины с РФ "абсолютно минимизированы".

"Кто возьмет на себя инициативу о разрыве дипломатических отношений, выхода из соглашений, еще каких-то демаршей, которые не имеют практического значения, тот будет обвиняться в желании эскалации отношений, эскалации конфликта между двумя странами",- добавил Карасев

Урон обеим странам

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос о разрыве дипотношений с Россией — суверенное дело Украины, но такой шаг нанесет урон гражданам обоих государств и будет иметь негативные последствия в контексте урегулирования в Донбассе.

"Это суверенное дело Украины. На Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию, а главное, это нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России", — сказал Песков журналистам.

Он не стал отвечать на вопрос о том, кто в случае принятия Киевом такого решения мог бы стать международным посредником между РФ и Украиной.

"Гипотетические рассуждения вряд ли уместны, если что-то будет происходить, тогда будет приниматься соответствующее решение", — отметил Песков.