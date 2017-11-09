Крым о разрыве дипотношений Москвы и Киева: дурь чистая

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Глава Крыма Сергей Аксенов и спикер госсовета республики Владимир Константинов считают, что возможный разрыв дипломатических отношений Украины с Россией не пойдет на пользу обеим странам.

Депутат Верховной Рады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, Кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

"(На пользу двум странам) это не пойдет, дурь чистая. Ждем, когда будут выборы в парламент Украины и выборы президента. Уверен, что ни одного персонажа, которые сейчас, в новых органах власти не будет. Пусть референдум о доверии самим себе проведут", — прокомментировал Аксенов журналистам данное предложение.

Константинов в свою очередь считает, что украинские власти потеряли поддержку людей и совершают действия, которые вредят народам двух стран. "Лимит доверия народа у этой власти (Украины) исчерпан, на поверхность выходит ее сущность. На горизонте уже ответственность за проделанное. Это их приводит в нервное состояние, поэтому эти умопомрачительные идеи и вещи происходят", — заявил спикер журналистам.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (Кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".