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    Порошенко выступает против разрыва дипотношений с Россией - нардеп

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    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (210)

    (обновлено: )86
    Народный депутат "Блока Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что президент страны не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией.
    Телеканал Прямой на Youtube

    "Я могу только сказать, что президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Идею, которую я предложил комитету, — она остается на рассмотрении комитета", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".

    Роман Безсмертный о разрыве дипотношений с РФ. Видео
    Канал на Youtube ZIK
    Безсмертный о законном разрыве дипотношений Украины с РФ

    Депутат Верховной Рады Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, Кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

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    Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (Кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".

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