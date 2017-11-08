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    Политика

    Разрыв дипотношений Украины с РФ маловероятен - Погребинский

    (обновлено: )41
    Михаил Погребинский
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений Украины с РФ крайне маловероятен, поскольку это не выгодно украинскому президенту Петру Порошенко, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    "Не факт, что такая поправка (о разрыве дипотношений с РФ – ред.) будет внесена в закон. Но даже если и будет, то далеко не факт, что за нее проголосуют. Я думаю, что за нее не проголосуют. Прежде всего, потому, что в этом не заинтересован Порошенко, а без поддержки его фракции эта поправка не пройдет", — заявил Погребинский РИА Новости в среду.

    По его мнению, разорвав дипломатические отношения с Москвой, Киев фактически выйдет из минских соглашений и "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе.

    "Если представить невероятное, что дипотношения будут разорваны, то за этим последует целый ряд неприятных для Украины последствий. Они будут очень широкого круга, в том числе, это полностью закроет возможность политического урегулирования (в Донбассе – ред.). Такое решение может резко поменять позицию Москвы", — добавил Погребинский.

     

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