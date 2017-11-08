В Кремле отреагировали на возможный разрыв Украиной дипотношений с РФ

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Вопрос принятия Верховной Радой Украины решения о разрыве дипотношений с Россией — суверенное дело страны, но такой шаг нанесет урон гражданам обоих государств и будет иметь негативные последствия в контексте урегулирования в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета СМИ сообщили, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, может пополниться пунктом о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

"Это суверенное дело Украины. На Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию, а главное, это нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию о том, что Верховная Рада может принять закон, который включает пункт о разрыве дипотношений с РФ, и оценить, насколько такое решение было бы болезненным для Москвы, особенно в контексте урегулирования в Донбассе.

Песков не стал отвечать на вопрос о том, кто в случае принятия Киевом такого решения мог бы стать международным посредником между РФ и Украиной. "Гипотетические рассуждения вряд ли уместны, если что-то будет происходить, тогда будет приниматься соответствующее решение", — сказал он.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко накануне заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября.

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Верховная Рада соберется на пленарную неделю с 7 по 10 ноября, за ней следует вторая пленарная неделя — с 14 по 17 ноября.