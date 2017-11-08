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    Россия

    Разрыв дипотношений: в России предрекли катастрофу

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (207)

    (обновлено: )1020121
    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что взаимоотношения Украины и Российской Федерации - это не только политический диалог.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Возможный разрыв дипотношений Украины и России стал бы катастрофой для украинского народа, разрушительные последствия ощутили бы обе стороны, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    Роман Безсмертный о разрыве дипотношений с РФ. Видео
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    Безсмертный о законном разрыве дипотношений Украины с РФ

    Депутат Верховной Рады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

    "Это было бы самым катастрофическим решением, последствия которого были бы разрушительными, прежде всего, для народа Украины", — сказала Матвиенко журналистам в среду. Она отметила, что власти Украины уже "наломали дров".

    Парламентарий подчеркнула, что взаимоотношения стран — это не только политический диалог: "у нас протяженная совместная граница, много российско-украинских семей". "Это не только дипломатические отношения, это судьбы людей", — подчеркнула сенатор. По ее мнению, подобные предложения — "это уже за гранью понимания".

    Матвиенко полагает, что такие призывы — это «агония киевских властей», которые опасаются нового Майдана. Она уверена, что "народ должен сказать свое слово, это недопустимо по отношению к России и Украине".

    Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

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