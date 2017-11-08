Разрыв дипотношений: в России предрекли катастрофу

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Возможный разрыв дипотношений Украины и России стал бы катастрофой для украинского народа, разрушительные последствия ощутили бы обе стороны, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Депутат Верховной Рады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

"Это было бы самым катастрофическим решением, последствия которого были бы разрушительными, прежде всего, для народа Украины", — сказала Матвиенко журналистам в среду. Она отметила, что власти Украины уже "наломали дров".

Парламентарий подчеркнула, что взаимоотношения стран — это не только политический диалог: "у нас протяженная совместная граница, много российско-украинских семей". "Это не только дипломатические отношения, это судьбы людей", — подчеркнула сенатор. По ее мнению, подобные предложения — "это уже за гранью понимания".

Матвиенко полагает, что такие призывы — это «агония киевских властей», которые опасаются нового Майдана. Она уверена, что "народ должен сказать свое слово, это недопустимо по отношению к России и Украине".

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.