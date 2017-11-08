Отрезать по-живому. Чем обернется разрыв дипотношений с РФ

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник намерен предложить в заключительных положениях законопроекта об особенностях госполитики по обеспечению госсуверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях обязать Кабмин привести отечественное законодательство в соответствие с практикой международного права и разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

В Кремле уже отреагировали на намерение украинских депутатов. Вопрос принятия Верховной Радой Украины решения о разрыве дипотношений с Россией – суверенное дело страны, но такой шаг нанесет урон гражданам обоих государств и будет иметь негативные последствия в контексте урегулирования в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что возможный разрыв дипотношений Украины и России стал бы катастрофой для украинского народа.

"Это было бы самым катастрофическим решением, последствия которого были бы разрушительными, прежде всего, для народа Украины", – сказала Матвиенко журналистам в среду. Она отметила, что власти Украины уже "наломали дров".

Что такое дипотношения и их разрыв

Дипломатические отношения – это основная форма поддержания официальных отношений между суверенными государствами, а также между государствами и другими субъектами международного публичного права в соответствии с нормами международного права и практикой международного общения.

Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, установление дипломатических отношений осуществляется по взаимному согласию. Установлению дипломатических отношений обычно предшествует юридическое признание государства и его правительства со стороны другого государства, сам факт их установления всегда говорит о наличии такого признания.

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Если говорить сухим юридическим языком, то разрыв дипломатических отношений – "это дипломатический акт, имеющий юридические последствия – прекращение существовавших до этого момента дипломатических отношений".

Такой акт может иметь место в случаях возникновения между государствами вооруженного конфликта, утраты одним из государств-контрагентов международной правосубъектности, социальной революции, сопровождающейся кардинальным изменением системы государственности, а также в случае смены правительства неконституционным путем.

Кроме того, Уставом ООН предусмотрена возможность разрыва дипотношний в соответствии с решением Совбеза ООН в качестве меры воздействия на государство, виновное в создании угрозы международному миру.

Закроют ли посольства и консульства

В случае разрыва дипотношений между Украиной и Россией посольства будут закрыты, дипломатический персонал – отозван. Отметим, что в настоящее время нет посла РФ в Украине (Михаила Зурабова президент РФ Владимир Путин освободил от обязанностей посла, а новую кандидатуру на этот пост Киев не принимает), а посла Украины в Москве нет уже три года.

Консульские отношения могут и сохраниться, однако в сложившейся ситуации, скорее всего, консульства также будут закрыты. В таком случае консульскую помощь может оказывать третья сторона.

Смогут ли украинцы ездить в Россию

После появления сообщений о том, что разрыв дипотношений между Москвой и Киевом может стать реальностью, у многих граждан Украины возник вопрос: смогут ли они ездить в Россию? Не секрет, что около двух миллионов украинцев зарабатывают в РФ на жизнь, у многих там родственники. В настоящее время для поездки в Россию визы украинцам не нужны.

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Разрыв дипотношений не повлияет автоматически на режим пересечения границы, поскольку он регулируется другими документами. Однако может быть прервано прямое транспортное сообщение между странами (прямого авиационного сообщения уже не существует). А впоследствии безвизовый режим между Украиной и РФ может быть отменен.

Что будет с украинцами в России

Украинские трудовые мигранты в РФ в случае разрыва дипотношений между странами могут столкнуться со значительными трудностями. Сейчас украинцы могут работать в России, купив патент. В случае введения визового режима, потребуется оформлять рабочую визу (а это должна делать организация, в которой будет работать иностранец). Доступ к рабочим местам будет затруднен.

Как это скажется на ситуации в Украине

Многие гастарбайтеры вынуждены будут вернуться в Украину, где пополнят ряды безработных. Соответственно, иссякнет поток денежных переводов от трудовых мигрантов (сейчас в Украину таким образом поступает из РФ, по разным оценкам, от 1 до 2 миллиардов долларов ежегодно).