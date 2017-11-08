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    Отрезать по-живому. Чем обернется разрыв дипотношений с РФ

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    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (208)

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    В Киеве вновь заговорили о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. последствия такого шага будут более опасны для Украины, чем для России: гастарбайтеры будут вынуждены вернуться в Украину, где пополнят ряды безработных.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник намерен предложить в заключительных положениях законопроекта об особенностях госполитики по обеспечению госсуверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях обязать Кабмин привести отечественное законодательство в соответствие с практикой международного права и разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. 

    В Кремле уже отреагировали на намерение украинских депутатов. Вопрос принятия Верховной Радой Украины решения о разрыве дипотношений с Россией – суверенное дело страны, но такой шаг нанесет урон гражданам обоих государств и будет иметь негативные последствия в контексте урегулирования в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

    Роман Безсмертный о разрыве дипотношений с РФ. Видео
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    Безсмертный о законном разрыве дипотношений Украины с РФ

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что возможный разрыв дипотношений Украины и России стал бы катастрофой для украинского народа.

    "Это было бы самым катастрофическим решением, последствия которого были бы разрушительными, прежде всего, для народа Украины", – сказала Матвиенко журналистам в среду. Она отметила, что власти Украины уже "наломали дров". 

    Что такое дипотношения и их разрыв

    Дипломатические отношения – это основная форма поддержания официальных отношений между суверенными государствами, а также между государствами и другими субъектами международного публичного права в соответствии с нормами международного права и практикой международного общения.

    Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, установление дипломатических отношений осуществляется по взаимному согласию. Установлению дипломатических отношений обычно предшествует юридическое признание государства и его правительства со стороны другого государства, сам факт их установления всегда говорит о наличии такого признания.

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    Если говорить сухим юридическим языком, то разрыв дипломатических отношений – "это дипломатический акт, имеющий юридические последствия – прекращение существовавших до этого момента дипломатических отношений".

    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк
    Визовый режим с Россией. Назло бабушке...

    Такой акт может иметь место в случаях возникновения между государствами вооруженного конфликта, утраты одним из государств-контрагентов международной правосубъектности, социальной революции, сопровождающейся кардинальным изменением системы государственности, а также в случае смены правительства неконституционным путем.

    Кроме того, Уставом ООН предусмотрена возможность разрыва дипотношний в соответствии с решением Совбеза ООН в качестве меры воздействия на государство, виновное в создании угрозы международному миру.

    Закроют ли посольства и консульства

    В случае разрыва дипотношений между Украиной и Россией посольства будут закрыты, дипломатический персонал – отозван. Отметим, что в  настоящее время нет посла РФ в Украине (Михаила Зурабова президент РФ Владимир Путин освободил от обязанностей посла, а новую кандидатуру на этот пост Киев не принимает), а посла Украины в Москве нет уже три года.

    Консульские отношения могут и сохраниться, однако в сложившейся ситуации, скорее всего, консульства также будут закрыты. В таком случае консульскую помощь может оказывать третья сторона.

    Смогут ли украинцы ездить в Россию

    После появления сообщений о том, что разрыв дипотношений между Москвой и Киевом может стать реальностью, у многих граждан Украины возник вопрос: смогут ли они ездить в Россию? Не секрет, что около двух миллионов украинцев зарабатывают в РФ на жизнь, у многих там родственники. В настоящее время для поездки в Россию визы украинцам не нужны.

    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
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    Разрыв дипотношений не повлияет автоматически на режим пересечения границы, поскольку он регулируется другими документами. Однако может быть прервано прямое транспортное сообщение между странами (прямого авиационного сообщения уже не существует). А впоследствии безвизовый режим между Украиной и РФ может быть отменен.

    Что будет с украинцами в России

    Украинские трудовые мигранты в РФ в случае разрыва дипотношений между странами могут столкнуться со значительными трудностями. Сейчас украинцы могут работать в России, купив патент. В случае введения визового режима, потребуется оформлять рабочую визу (а это должна делать организация, в которой будет работать иностранец). Доступ к рабочим местам будет затруднен.

    Как это скажется на ситуации в Украине

    Многие гастарбайтеры вынуждены будут вернуться в Украину, где пополнят ряды безработных. Соответственно, иссякнет поток денежных переводов от трудовых мигрантов (сейчас в Украину таким образом поступает из РФ, по разным оценкам, от 1 до 2 миллиардов долларов ежегодно).

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