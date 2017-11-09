В Минске отреагировали на возможный разрыв дипотношений Киева и Москвы

КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости Украина. Белоруссия заинтересована в обеспечении стабильности в восточноевропейском регионе, готова содействовать этому, однако Москве и Киеву вряд ли нужно посредничество Минска в нормализации их отношений, заявил глава комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Валерий Воронецкий.

Депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, Кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

"Мы заинтересованы в том, чтобы в нашем регионе были мир и стабильность, это жизненно важный для нас регион. Наша страна делает все возможное, чтобы оказывать позитивное влияние на развитие ситуации в регионе", — сказал Воронецкий журналистам, комментируя возможность разрыва дипломатических отношений Киева с Москвой.

Он подчеркнул, что позитивную роль Белоруссии в обеспечении стабильности и безопасности в регионе признает международное сообщество.

Касаясь отношений Украины и России, Воронецкий отметил, что "если понадобится поддержка и посредничество со стороны Белоруссии, наверное, к нам обратятся за соответствующей помощью". Однако он заявил, что сомневается в необходимости какого-то посредничества в этих отношениях.

"Думаю, что этот вопрос должен решаться двумя странами, которые ведут непростой диалог, — Россией и Украиной", — сказал депутат.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".