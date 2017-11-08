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    Поправка о разрыве дипотношений с РФ: депутат сообщил детали

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (209)

    (обновлено: )21506
    Как сообщается, депутаты предлагают в трехмесячный срок Кабмину разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Данная поправка содержится в законопроекте.
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Группа внефракционных народных депутатов внесла ко второму чтению законопроекта об обеспечении суверенитета Украины в Донбассе поправку, в которой предлагают обязать кабинет министров разорвать дипломатические отношения с Россией.

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    "Эта поправка существует. Она с номером 595. Внесена группой народных депутатов (внефракционных — Ред.) от политической силы "Укроп". И там они предлагают в трехмесячный срок Кабмину разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", — сказал член профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

    Согласно таблице поданных народными депутатами поправок ко второму чтению законопроекта, данная поправка действительно содержится в этом документе.

    Группа народных депутатов предлагает в переходных положениях обязать Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона инициировать разрыв со "страной-агрессором" дипломатических отношений, которые установлены в соответствии с протоколом об установлении дипломатических отношений между Украиной и Россией от 18 февраля 1992 года.

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