Поправка о разрыве дипотношений с РФ: депутат сообщил детали

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Группа внефракционных народных депутатов внесла ко второму чтению законопроекта об обеспечении суверенитета Украины в Донбассе поправку, в которой предлагают обязать кабинет министров разорвать дипломатические отношения с Россией.

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"Эта поправка существует. Она с номером 595. Внесена группой народных депутатов (внефракционных — Ред.) от политической силы "Укроп". И там они предлагают в трехмесячный срок Кабмину разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", — сказал член профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

Согласно таблице поданных народными депутатами поправок ко второму чтению законопроекта, данная поправка действительно содержится в этом документе.

Группа народных депутатов предлагает в переходных положениях обязать Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона инициировать разрыв со "страной-агрессором" дипломатических отношений, которые установлены в соответствии с протоколом об установлении дипломатических отношений между Украиной и Россией от 18 февраля 1992 года.