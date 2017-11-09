Бортник: разрыв дипотношений с РФ очень реален

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Вероятность разрыва дипломатических отношений с Россией в текущем политическом цикле очень высока, это диктуется стремлением всех ключевых игроков в украинском политикуме разыгрывать "патриотическую" карту, считает политолог, руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Депутат Верховной Рады Украины от пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую Кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

Согласно предлагаемому пункту, Кабмину поручается в трехмесячный срок с дня вступления в силу закона — инициировать разрыв дипломатических отношений с РФ.

"Я думаю, вероятность разрыва дипломатических отношений с Россией сегодня очень высока, именно — в этом политическом цикле, в период до выборов. Это диктует тот тренд на гуманитарную и правовую радикализацию украинского политикума, попытка разыгрывать патриотическую карту всеми ключевыми игроками в украинской политике… И тут введение визового режима, разрыв дипломатических отношений — это очень очевидные вещи", — сказал Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

В то же время, по его словам, вполне возможно, что "украинские радикалы, украинская партия войны в этой ситуации пытаются президента (Петра Порошенко — ред.)".

"Пытаются то же самое сделать, что было сделано с общественной блокадой Донбасса и с языковыми нормами образовательного закона, когда радикалы инициируют определенный процесс, продавливают его через власть, которая боится конфликта… А потом уже власть вынуждена отдуваться, объяснять эти непопулярные действия на международных платформах, нести имиджевые потери, переживать какие-то элементы внешней изоляции", — отметил политолог.

Он добавил, что попытка подставить президента, изолировать его от внешних влияний, попытка таким образом шантажировать его и усилить зависимость президента от украинских правых, от украинской партии войны, скорее всего, стоит за этими изменениями (в законопроект — Ред.).

"Даже если Винник поправку не внесет, я уверен, что она может быть внесена другими народными депутатами, там очередь встроится желающих на этом попиариться", — предположил Бортник.

По словам эксперта, в том случае, если разрыв дипотношений между Киевом и Москвой произойдет, то это приведет к прекращению прямого дипломатического диалога, возникнет необходимость в привлечении посредника. В этой роли могут выступать, например, Швейцария (как в ситуации РФ-Грузия), Беларусь, Германия или Франция…

"Другое последствие — это то, что Украину обвинят в срыве Минских соглашений и в блокаде работы "Нормандской четверки". Если бы это дипотношения с РФ были разорваны в 2014 году, скажем, после Иловайска, то это воспринималось бы логично. Сегодня это будет воспринято как политическая провокация и политическая эскалация", — подчеркнул Бортник.

Он добавил, что при этом "сотни действующих соглашений между Украиной и Россией, начиная с пассажирских перевозок, о признании ГОСТов, и заканчивая соглашениями о транзите энергоносителей через территорию Украины и о поставках ядерного топлива — все эти соглашения необходимо денонсировать отдельными актами, отдельными решениями".

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"И не обязательно разрыв дипломатических отношений ведет к денонсации этих соглашений, парламенты обеих стран могут по этому пути и не пойти", — сказал Бортник в заключение.

В Москве реакция сдержанная, там возможное решение о разрыве дипотношений считают "сувереным делом Украины". Однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если такое решение на этот раз будет принято, то это дополнительно усложнит ситуацию с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины.

А спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила журналистам, что "это было бы самым катастрофическим решением, последствия которого были бы разрушительными, прежде всего, для народа Украины".

Верховная Рада утвердила в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.