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    Аналитика и комментарии

    "ВР поддержала продолжение войны". Тренд дня: новый Избирательный кодекс

    (обновлено: )51310
    Политические аналитики и блоггеры обсуждают принятый накануне в парламенте в первом чтении новый Избирательный кодекс, его последствия для правящих партий и избирателей.
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Парламент принял в первом чтении Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. На его принятии настаивали митингующие у здания Верховной Рады. Предложенный депутатами проект Избирательного кодекса объединит в едином документе правила проведения выборов разных уровней: президента, парламента и органов местного самоуправления.

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    Политические эксперты, блоггеры и аналитики прокомментировали принятие документа о выборах, а также его последствия и риски.

    Блоггер и финансовый обозреватель Александр Дубинский отметил, что принятый закон означает продолжение АТО в Донбассе.

    "Принятый вчера закон о пропорциональной системе выборов в парламент — означает, что война на Донбассе не закончится, как минимум, до конца 2019 года.

    Причина в том, что пропорциональная система означает — без мажоритарщиков. Что, в свою очередь, означает — без шансов для БПП и НФ", — написал Дубинский в Facebook.

    По его мнению, участие в выборах двух миллионов жителей Донбасса, "ненавидящих "партию войны", означает еще меньше шансов для "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

    "Поэтому процесс мирного урегулирования на Востоке страны — будет остановлен любыми путями. И война продолжится, как минимум, до переизбрания парламента и президента", — подытожил блоггер.

    По мнению политолога Николая Спиридонова, проголосованный новый Избирательный кодекс очень выгоден для политтехнологов и политконсультантов.

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    "Законопроект весьма сложный и политики без консультантов никак не разберутся… Впрочем, очень сомневаюсь, что законопроект о выборах будет проголосован во втором чтении. Он уменьшает влияние партийных лидеров, а это вызовет сильное противодействие", — уточнил эксперт.

    Политический эксперт Сергей Быков считает, что законопроект не имеет серьезной перспективы быть принятым в целом этим парламентом.

    "Как говорят сами нардепы, да и это было видно по процессу голосования, что законопроект проголосован случайно. Поскольку полностью переписать этот законопроект ко второму чтению невозможно, с высокой долей вероятности, он будет провален", — подчеркнул Быков.

    Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев обратил внимание на то, что депутаты-партийцы довольно осторожно голосовали за Избирательный кодекс, а мажоритарщики преимущественно проголосовали против.

    "Депутаты от БПП увидели в новом Кодексе угрозу не только админресурсу, а реальные риски потери контроля над вертикалью власти. А для "Батькивщины" такая система благоприятна. Потому что сильный организационный, кадровый, коммуникационный ресурсы дают результат. О чем свидетельствует победа партии на выборах в ОТГ", — акцентировал эксперт.

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    По его мнению, бенефициарами новой системы могут стать внепарламентские партии.

    "Вот именно для партий, которые вышли в лидеры на выборах в ОТГ, а это — АПУ, Наш край, УКРОП, эта система может быть наиболее выгодна. Эти пока региональные партии могут составить сильную конкуренцию нынешним парламентским силам на предстоящих парламентских выборах", — резюмировал Карасев.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук выразил мнение, что власть неспроста согласилась поменять избирательное законодательство и отказаться от "мажоритарки".

    "И мы имеем дело с очередной манипуляцией, призванной помочь Порошенко получить контроль за новым парламентом. Проанализируем основные моменты:

    1) Порог прохождения для партий в Раду снижается с 5% до 4%

    Зачем это нужно власти? Задача простая — завести как можно больше технических партий для формирования подконтрольной коалиции", — отметил Корнейчук.

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    Он добавил, что с отменой смешанной пропорционально-мажоритарной системы вводятся система голосований по региональным спискам.

    "Будем голосовать не только за партию, но и одновременно за конкретного кандидата от этой партии. И наименее рейтинговые в Раду не попадут. Но мы же понимаем, что украинцы все равно будут голосовать только за известные им фамилии", — напомнил аналитик.

    Он также акцентировал на пункте по распределению депутатских мандатов по регионам.

    "Вводится манипуляция с распределением депутатских мандатов по регионам. И в этом вся суть изменения избирательного закона", — считает Корнейчук.

    По его мнению, если Избирательный кодекс примут во втором чтении, то следующий парламент также будет подконтролен президенту, которым себя видит Петр Порошенко.

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