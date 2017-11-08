"ВР поддержала продолжение войны". Тренд дня: новый Избирательный кодекс

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Парламент принял в первом чтении Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. На его принятии настаивали митингующие у здания Верховной Рады. Предложенный депутатами проект Избирательного кодекса объединит в едином документе правила проведения выборов разных уровней: президента, парламента и органов местного самоуправления.

Политические эксперты, блоггеры и аналитики прокомментировали принятие документа о выборах, а также его последствия и риски.

Блоггер и финансовый обозреватель Александр Дубинский отметил, что принятый закон означает продолжение АТО в Донбассе.

"Принятый вчера закон о пропорциональной системе выборов в парламент — означает, что война на Донбассе не закончится, как минимум, до конца 2019 года.

Причина в том, что пропорциональная система означает — без мажоритарщиков. Что, в свою очередь, означает — без шансов для БПП и НФ", — написал Дубинский в Facebook.

По его мнению, участие в выборах двух миллионов жителей Донбасса, "ненавидящих "партию войны", означает еще меньше шансов для "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

"Поэтому процесс мирного урегулирования на Востоке страны — будет остановлен любыми путями. И война продолжится, как минимум, до переизбрания парламента и президента", — подытожил блоггер.

По мнению политолога Николая Спиридонова, проголосованный новый Избирательный кодекс очень выгоден для политтехнологов и политконсультантов.

Читайте также: МихоМайдан — часть 2. Порошенко грозят "народным импичментом"

"Законопроект весьма сложный и политики без консультантов никак не разберутся… Впрочем, очень сомневаюсь, что законопроект о выборах будет проголосован во втором чтении. Он уменьшает влияние партийных лидеров, а это вызовет сильное противодействие", — уточнил эксперт.

Политический эксперт Сергей Быков считает, что законопроект не имеет серьезной перспективы быть принятым в целом этим парламентом.

"Как говорят сами нардепы, да и это было видно по процессу голосования, что законопроект проголосован случайно. Поскольку полностью переписать этот законопроект ко второму чтению невозможно, с высокой долей вероятности, он будет провален", — подчеркнул Быков.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев обратил внимание на то, что депутаты-партийцы довольно осторожно голосовали за Избирательный кодекс, а мажоритарщики преимущественно проголосовали против.

"Депутаты от БПП увидели в новом Кодексе угрозу не только админресурсу, а реальные риски потери контроля над вертикалью власти. А для "Батькивщины" такая система благоприятна. Потому что сильный организационный, кадровый, коммуникационный ресурсы дают результат. О чем свидетельствует победа партии на выборах в ОТГ", — акцентировал эксперт.

По его мнению, бенефициарами новой системы могут стать внепарламентские партии.

"Вот именно для партий, которые вышли в лидеры на выборах в ОТГ, а это — АПУ, Наш край, УКРОП, эта система может быть наиболее выгодна. Эти пока региональные партии могут составить сильную конкуренцию нынешним парламентским силам на предстоящих парламентских выборах", — резюмировал Карасев.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук выразил мнение, что власть неспроста согласилась поменять избирательное законодательство и отказаться от "мажоритарки".

"И мы имеем дело с очередной манипуляцией, призванной помочь Порошенко получить контроль за новым парламентом. Проанализируем основные моменты:

1) Порог прохождения для партий в Раду снижается с 5% до 4%

Зачем это нужно власти? Задача простая — завести как можно больше технических партий для формирования подконтрольной коалиции", — отметил Корнейчук.

Читайте также: "Майдан" Саакашвили: от экзамена для власти до штурма

Он добавил, что с отменой смешанной пропорционально-мажоритарной системы вводятся система голосований по региональным спискам.

"Будем голосовать не только за партию, но и одновременно за конкретного кандидата от этой партии. И наименее рейтинговые в Раду не попадут. Но мы же понимаем, что украинцы все равно будут голосовать только за известные им фамилии", — напомнил аналитик.

Он также акцентировал на пункте по распределению депутатских мандатов по регионам.

"Вводится манипуляция с распределением депутатских мандатов по регионам. И в этом вся суть изменения избирательного закона", — считает Корнейчук.

По его мнению, если Избирательный кодекс примут во втором чтении, то следующий парламент также будет подконтролен президенту, которым себя видит Петр Порошенко.