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    Очередной дипсканадал, посол Сербии покидает Киев

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    По информации МИД Сербии, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич планирует обсудить с послом актуальные вопросы отношений с Украиной и "дальнейшие меры", связанные с ними.
    Флаг Сербии
    RIA News Фото Руслана Кривобока

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина.  Глава МИД Сербии Ивица Дачич вызвал для консультаций сербского посла в Украине Раде Булатовича, сообщается на сайте сербского МИД, передает Европейская правда.

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    Министр планирует обсудить с послом актуальные вопросы отношений с Украиной и "дальнейшие меры", связанные с ними. В сербском МИД подчеркивают, что Сербия неоднократно заявляла о поддержке территориальной целостности Украины, что также подтвердилось во время председательства Сербии в ОБСЕ.

    "Сербия приняла ряд конкретных шагов по преследованию сербских граждан, воюющих за рубежом, включая Украину, чем продемонстрировала приверженность своим международно-правовым обязательствам", — отметили в МИД Сербии.

    Вместе с тем министр Дачич заявил, что Сербии хорошо известно, что украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами против сербского народа в Хорватии, "которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала".

    В министерстве уверяют, что Сербия по-прежнему привержена к установлению хороших отношений с Украиной на принципах взаимного уважения.

    Ранее СМИ сообщили о том, что МИД Сербии пригрозил высылкой послу Украины, однако, данное обстоятельство отсутствует в тексте заявления, опубликованного ведомством.

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