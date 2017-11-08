Очередной дипсканадал, посол Сербии покидает Киев

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Глава МИД Сербии Ивица Дачич вызвал для консультаций сербского посла в Украине Раде Булатовича, сообщается на сайте сербского МИД, передает Европейская правда.

Министр планирует обсудить с послом актуальные вопросы отношений с Украиной и "дальнейшие меры", связанные с ними. В сербском МИД подчеркивают, что Сербия неоднократно заявляла о поддержке территориальной целостности Украины, что также подтвердилось во время председательства Сербии в ОБСЕ.

"Сербия приняла ряд конкретных шагов по преследованию сербских граждан, воюющих за рубежом, включая Украину, чем продемонстрировала приверженность своим международно-правовым обязательствам", — отметили в МИД Сербии.

Вместе с тем министр Дачич заявил, что Сербии хорошо известно, что украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами против сербского народа в Хорватии, "которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала".

В министерстве уверяют, что Сербия по-прежнему привержена к установлению хороших отношений с Украиной на принципах взаимного уважения.

Ранее СМИ сообщили о том, что МИД Сербии пригрозил высылкой послу Украины, однако, данное обстоятельство отсутствует в тексте заявления, опубликованного ведомством.