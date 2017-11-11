В Раде назвали невыгодным разрыв дипотношений с Россией

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский считает, что на данном этапе разрывать дипломатические отношения с Россией для Украины невыгодно.

Депутат Верховной Рады Иван Винник на днях заявил, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую, по его мнению, Кабмин разорвать дипотношения с Россией. Законопроект, в котором Россия названа "агрессором", Рада планирует рассмотреть во втором чтении в ноябре. Украинские политики и ранее поднимали этот вопрос, однако власти не сочли необходимым разрыв дипотношений.

Как подчеркнул Пашинский в комментарии интернет-изданию LB.ua, в этом вопросе необходимо руководствоваться, прежде всего, национальными интересами.

"В политико-правовых решениях мы должны исходить не из фейковых тезисов, а из интересов Украины. На данном этапе разрыв дипломатических отношений с Россией невыгоден. Мы в самом законе о деоккупации предполагаем политико-правовые методы возврата, которые предусматривают дипломатию. Мы говорим, что дипломатическим способом возвращаем территории и разрываем дипломатические отношения?" — отметил Пашинский.

Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Андрей Тетерук в комментарии изданию отметил, что в пятницу собиралась рабочая группа по поправкам к законопроекту о реинтеграции Донбасса. Он надеется, что законопроект будет вынесен на второе чтение в Раду во вторник или четверг.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".