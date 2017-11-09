Бузаров: разрыв дипотношений с РФ все только усугубит

Facebook Андрея Бузарова

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Депутат, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник хочет предложить в заключительных положениях к законопроекту об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях обязать Кабмин внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он считает, что это — функция правительства, а не Верховной Рады.

Также парламентарий предлагает рассмотреть вопрос разрыва дипотношений с РФ на профильном комитете.

Целесообразность разрыва дипотношений Украины с Россией в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал адвокат, эксперт-международник Андрей Бузаров.

Как Вы оцениваете инициативу привлечения посредников к переговорам между Украиной и Россией после разрыва дипотношений, например, Швейцарии?

– Очевидно, те, кто приводит эти примеры, используют опыт Грузии и России, поскольку Швейцария, допустим, фигурирует после грузинско-российского конфликта. Но я думаю, что до разрыва дипотношений дело не дойдет. Это маловероятно в силу многих причин.

Каких именно?

– Во-первых, если бы хотели разорвать дипотношения, уже бы давно разорвали, потому что была масса поводов для этого, особенно в период 2014 года. Сейчас, очевидно, руководство Украины этого не рассматривает, по крайней мере, президент — точно. Поэтому разрыв дипотношений сейчас выглядит нелогичным и непоследовательным.

Читайте также: На волоске. Дипотношения Украины и РФ на грани разрыва

Спустя такой промежуток времени. Разрывать дипотношения нужно было еще весной 2014 года, но никак не сейчас. Сейчас это только усугубит ситуацию.

В Кремле заявили, что разрыв дипломатических отношений между Украиной и РФ осложнит ситуацию на Донбассе и нанесет ущерб интересам людей обоих государств. Это заявление — завуалированная угроза?

– Я не думаю, что это существенно повлияет на что-то. Я убежден, что разрыв дипотношений существенно не поменяет ситуацию на Донбассе, но он усугубит переговорный процесс, который еще происходит.

И понимая, что США, Германия, Франция, задействованы в этом процессе в качестве посредников, то разрыв дипотношений в Европе и США не поймут наши партнеры, поэтому он — нелогичен со всех точек зрения.

К слову, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире "ГС" заявил, что сейчас ситуация в стране для разрыва дипломатических контактов с Россией гораздо хуже, чем была в 2014 году.