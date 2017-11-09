"Услада для ушей патриотов". Тренд дня: разрыв дипотношений с Россией

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Раде снова заговорили о разрыве дипломатических отношений с Россией. Так, народный депутат Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, Кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

Винник также заявил, что глава государства Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ.

Политические эксперты и аналитики проанализировали законодательную инициативу нардепа и реакцию главы государства.

Политэксперт Юрий Романенко уточнил уточнил скандальную предысторию появления данных о возможном разрыве дипломатических отношений Киева и Москвы и негативной реакции на это президента.

"У Порошенко есть целая армия порохоботов, Стець с целым министерством информации, которое непонятно чем занимается, Уколов, Медведев, Цеголко, пол-правительства, самая большая фракция в Верховной Раде, члены которой сначала поднимают вопрос, чтобы в закон о реинтеграции, разработанный президентом нужно внести пункт о разрыве дипотношений с Россией, а потом в авральном порядке по всем телеканалам объясняют почему Порошенко не хочет разрыва дипотношений с Россией", — написал Романенко на своей странице в Facebook.

По мнению Романенко, такая ситуация сложилась вследствие прямого несогласования позиций между первым лицом государства и депутатами, так как эта позиция не доносится вовремя. Он считает, что стоит задаться вопросом, чем занимается представитель президента в Верховной Раде.

"Эти вопросы нужно — задавать самому президенту, который на каждом эфире об агрессоре, а потом его его команда не может объяснить, почему нельзя с агрессором разрывать отношения. Именно поэтому у нас ухудшаются отношения с Польшей, Венгрией, Румынией, возникают вопросы от ЕС с НАТами, коррупция расцветает несмотря на все бойкие рапорты о том, как она борется", — уточнил эксперт.

Романенко также добавил, что Порошенко пытается сделать все и сразу самостоятельно, а те люди, которыми он себя окружил, не могут указать главе государства на его неправоту и почему нужно объяснять постоянно элементарные вещи народу.

Пост Юрия Романенко в Facebook

"Чтобы не наслаждаться заголовками на "Украинской правде" заголовками в духе "Президент не хоче розривати дипвідносини с Росією" и комментариями под новостью: "Ах він … зрадник" и т. д. Все это следствие личной ошибки самого президента, который или не понимает, или не хочет действовать по-другому", — подытожил Романенко.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук выразил мнение, что разрыв дипотношений с Россией мог бы привести к досрочным президентским выборам в Украине.

"Порошенко против разрыва дипломатических отношений с Россией. А то непонятно было сразу, что это фейк для ушей "патрыотов"? За такую попытку сорвать "Большую сделку" Вашингтон мог "хромую утку" и раньше 19-го поменять…", — подчеркнул эксперт.

Пост Дмитрия Корнейчука

Международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин также обратил внимание и на обострившиеся отношения Киева с Варшавой.

"Теперь уже острый конфликт с Польшей, который вышел на уровень президентов. В придачу к войне с Россией, конфронтации из-за закона об образовании с Венгрией, Молдовой и Румынией и трениям с Беларусью. Похоже, только со Словакией, несмотря на ее очевидную лояльность Москве, пока все в порядке. Украина в кольце врагов", — считает эксперт.

По его мнению, если в данном контексте задачей было перенести на украинскую почву российскую идеологию двухлетней давности (и то они тогда избегали всеми силами ссор с Китаем), то она выполнена.

"И перевыполнена. По нашему периметру границ напряжения теперь больше, чем по периметру границ РФ", — резюмировал Волошин.

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Также блоггеры прокомментировали расследование НАБУ хищения денег беглого депутата Александра Онищенко из "Ощадбанка". Отметим, что генпрокурор Украины Юрий Луценко и "Ощадбанк" отрицают информацию, распространенную НАБУ, о пропаже со счетов государственного банка более 150 миллионов долларов, принадлежащих компании Quickpace Limited, которые были арестованы в рамках "газового дела".

Финансовый обозреватель Александр Дубинский считает, что в данном деле одна из сторон выступает с неправдивыми заявлениями.

"Феерический идиотизм. НАБУ заявляет что менеджеры Ощадбанка украли 160 миллионов долларов арестованные на счетах беглого Онищенко. Генпрокуратура отвечает, что деньги не украдены, а перечислены в бюджет. Хочу обьяснить, кто врет. Благо это не сложно. Врет Генпрокуратура — потому что никаких "денег Онищенко" (или "денег Януковича") нет. Есть облигации госзайма, которые хранились на счётах "Ощадбанка", — сообщил Дубинский.

Он напомнил, что очевидно — перечислить в бюджет бумаги нельзя.

"Так что же перечислили? Часть от суммы в 3 млрд долларов, которое государство Украина одолжило у иностранных инвесторов под проценты. А где бумаги? Очевидно, как и утверждает НАБУ, украдены. Кем? Как я уже писал, Онищенко — бывший "кассир" Порошенко. Глава "Ощадбанка" Пышный — кассир Яценюка", — акцентировал блоггер.

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Юрист Андрей Портнов напомнил, что 160 млн долларов были ранее арестованы по анонсированной депутатами "Народного Фронта" Сергееем Пашинским и Татьяной Черновол спецконфискации.

"Скажите, ну разве это не прекрасно, что из контролируемого Народным Фронтом и возглавляемого его же представителем "Ощадбанка" украли 160 млн долларов, ранее арестованные по анонсированной депутатами "Народного Фронта" Пашинским и Черновол спецконфискации?" — акцентировал юрист.

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Он также допускает традиционные заявления о "российском следе" в хищении средств.