Турчинов прокомментировал идею разрыва дипотношений с Россией

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что Киеву не стоит спешить с предложением некоторых политиков о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Депутат Верховной Рады Иван Винник на днях заявил, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую, по его мнению, Кабмин разорвать дипотношения с Россией. Законопроект, в котором Россия названа "агрессором", Рада планирует рассмотреть во втором чтении в ноябре. Украинские политики и ранее поднимали этот вопрос, однако власти не сочли необходимым разрыв дипотношений.

В свою очередь депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук позже заявил, что поправка о разрыве дипотношений Украины с РФ уже подана депутатами в комитет парламента.

"Друзья, я сначала считаю, что нужно принять закон о деоккупации, где четко признается Россия как агрессор, и уже после этого нарабатывать механизмы, которые обеспечат нашу победу и освобождение страны, и исходить, в том числе, из интересов украинцев. В то же время уже сегодня мы начали работать на защиту нашей границы от стран миграционного рыска, к которым мы относим в первую очередь Российскую Федерацию, и формат, который мы предусматриваем, он значительно ограничит пребывание на нашей территории диверсантов, террористов, сепаратистов. То есть этот вопрос идет. Другой вопрос — это должна быть комплексная задача, нельзя одним каким-то приемом развязать проблему", — сказал Турчинов в субботу журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к вопросу разрыва дипотношений с РФ.

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Секретарь СНБО Украины пояснил журналистам, что не в компетенции парламента принимать решения по вопросу разрыва дипломатических отношений.

"Согласно Конституции, вносит такие предложения МИД, а принимает правительство. Кроме того, также президент у нас отвечает за внешнеполитические векторы развития Украины, и, безусловно, за ним также должно быть слова в этом вопросе, — отметил Турчинов, которого транслировал телеканал "112 Украина".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".