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    Политика

    Оппозиция о разрыве дипотношений с РФ: усложнит жизнь заробитчанам

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (222)

    (обновлено: )21640
    По словам депутата, "Оппозиционный блок" выступает за улучшение отношений Украиной со всеми соседями, в том числе с РФ, "потому, что диалог – это единственный способ для прекращения войны".
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. 

    Флаги Украины и России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Услада для ушей патриотов". Тренд дня: разрыв дипотношений с Россией
    Депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин заявил, что разрыв Украиной дипломатических отношений с РФ усложнит жизнь простым украинцам и отдалит Киев от прекращения конфликта в Донбассе.

    "Вы знаете, сколько людей работают в РФ, это 22% от общего количества украинцев, живущих за границей. Как будут жить эти люди, когда у нас не будет дипломатических отношений, как будут жить их семьи, как они будут перечислять средства. Все это создает дополнительные проблемы для людей, это не двигает страну вперед, это все политическое, ненужное", — сказал Левочкин журналистам в кулуарах парламента, их общение транслировало украинское телевидение.

    По его словам, "Оппозиционный блок" выступает за улучшение отношений Украиной со всеми соседями, в том числе с РФ, "потому, что диалог – это единственный способ для прекращения войны, нужен прямой диалог и власть, наконец, должна на это идти".

    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Карасев: от разрыва дипотношений с РФ пострадает экономика

    Депутат Верховной Hады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, Кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

    Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

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