Поправка о разрыве дипотношений с РФ исключена из закона - Винник

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на своем заседании в среду не включил в текст закона поправку о разрыве дипломатических отношений с РФ, заявил журналистам член комитета Иван Винник.

По его словам, разрыв отношений относится к компетенции министра иностранных дел.

Ранее Винник заявлял, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую Кабмин разорвать дипотношения с Россией. Законопроект, в котором Россия названа "агрессором", Рада планирует рассмотреть во втором чтении в ноябре.

"Осознанно мы не включили обращение к Кабинету министров инициировать разрыв дипломатических отношений, потому что дипломатические отношения, факт их установления – это исключительно полномочия исполнительной ветви власти, а именно субъекта – министра иностранных дел", — сказал Винник.

По его словам, комитет не включил эту поправку для того, чтобы никто не смог в дальнейшем обжаловать закон или отдельные его положения в Конституционном суде.