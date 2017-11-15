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    Поправка о разрыве дипотношений с РФ исключена из закона - Винник

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (244)

    (обновлено: )21120
    Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны решил не включать поправку, предложенную ранее народным депутатом Иваном Винником.
    Иван Винник. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на своем заседании в среду не включил в текст закона поправку о разрыве дипломатических отношений с РФ, заявил журналистам член комитета Иван Винник.

    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Разрыв дипотношений Украины с Россией. Мнение Погребинского

    По его словам, разрыв отношений относится к компетенции министра иностранных дел.

    Ранее Винник заявлял, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую Кабмин разорвать дипотношения с Россией. Законопроект, в котором Россия названа "агрессором", Рада планирует рассмотреть во втором чтении в ноябре.

    "Осознанно мы не включили обращение к Кабинету министров инициировать разрыв дипломатических отношений, потому что дипломатические отношения, факт их установления – это исключительно полномочия исполнительной ветви власти, а именно субъекта – министра иностранных дел", — сказал Винник.

    По его словам, комитет не включил эту поправку для того, чтобы никто не смог в дальнейшем обжаловать закон или отдельные его положения в Конституционном суде.

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