Разрыв дипотношений Украины с Россией. Мнение Погребинского

"Еще три года назад был запущен некий механизм, тренд, уступки ультраправым политического поля", — заявил Погребинский в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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Депутат Верховной Рады Иван Винник на днях заявил, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую, по его мнению, Кабмин разорвать дипотношения с Россией. Законопроект, в котором Россия названа "агрессором", Рада планирует рассмотреть во втором чтении в ноябре. Украинские политики и ранее поднимали этот вопрос, однако власти не сочли необходимым разрыв дипотношений.