наверх
12.11.201700:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Разрыв дипотношений Украины с Россией. Мнение Погребинского

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (229)

    (обновлено: )44334
    Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что в настоящее время разрыв дипломатических отношений с Россией невозможен, но в перспективе - да.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Еще три года назад был запущен некий механизм, тренд, уступки ультраправым политического поля", — заявил Погребинский в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

    Читайте также: Разрыв дипотношений Украины с РФ: взгляд из Донбасса

    Депутат Верховной Рады Иван Винник на днях заявил, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую, по его мнению, Кабмин разорвать дипотношения с Россией. Законопроект, в котором Россия названа "агрессором", Рада планирует рассмотреть во втором чтении в ноябре. Украинские политики и ранее поднимали этот вопрос, однако власти не сочли необходимым разрыв дипотношений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: вьетнамский саммит
    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаг Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Луи Си Кей
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...