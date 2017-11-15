Реакция Запада на разрыв транспортного сообщения с РФ будет жесткой

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Организованное пассажирское транспортное сообщения с Россией нужно прекратить. Так считает представитель Президента Украины в аннексированном Крыму Борис Бабин. Об этом он написал в своей колонке в издании "Зеркало недели".

По его словам, на сегодня единственным фактором, который удерживает власть "от этого вынужденного, болезненного, но необходимого шага", является ожидаемое широкое общественное возмущение от такого запрета.

Стоит напомнить, министр инфраструктуры Владимир Омелян поддержал идею ограничения автобусного и железнодорожного сообщения с Россией и установление визового режима между странами, однако соответствующий законопроект так и не был принят.

По этому поводу высказался в эфире радиостанции Голос Столицы политический аналитик Артем Никифоров.

Ваше мнение относительно этих инициатив, которые на сегодняшний день появляются: о прекращении железнодорожного сообщения с РФ. Действительно ли власти прощупывают почву или просто вкидывают в общество неоднозначный тезис, чтобы это все обсуждалось, а под шумиху решать финансовые вопросы?

— Я думаю, что это частично так. Дело в том, что при полном отсутствии каких-либо эффективных механизмов реинтеграции Крыма, при полном отсутствии эффективных механизмов воздействия на РФ, у нас все время выходят с подобными инициативами. А общественное мнение выступает не то, чтобы не в поддержку этой инициативы, общественное мнение выступает против абсолютной несправедливости, потому что как можно для людей запрещать, а для всех остальных, мы имеем в виду бизнес, продолжать вести совместный бизнес, совместные проекты. И более того, как только у нас начинают говорить о каком-то возможном запрете каких-либо экономических взаимоотношений, у нас сразу же говорят: "а как же так, это же экономика нашей страны". Хорошо, но те люди, которые ездят туда на поездах, они же туда ездят не на экскурсию, это же не просто те, кто захотели побывать на Красной Площади и посмотреть на Ленина. Нет, это тоже люди, которые там работают. То есть они тоже, работая там, зарабатывают какие-то деньги, обеспечивают экономические какие-то показатели Украины. Соответственно, вот такое предложение могло родится только в каких-то умах, оно могло родится ровно в том месте, в котором отсутствуют каких-либо другие предложения по улучшению ситуации, по ее урегулированию.

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Торговля с РФ как раз растет, судя по показателям за 2017 год, этот рост составляет до 20%. Будут ли перед выборами в попытке мобилизовать электорат принимать подобные решения о разрыве дипотношений, о введении визового режима, о разрыве железнодорожного сообщения?

— Скорее всего, такие попытки будут. Единственное, возникает вопрос, а неужели остался вообще в Украине тот электорат, который способен хавать и воспринимать подобные инициативы? Неужели остались люди, которые, веря в некую возможность и эффективность таких инициатив, не понимают весь цинизм, весь дуализм выдвигаемых предложений. Кстати, те поезда, которые курсируют между Украиной и РФ, там практически по-прежнему можно попасть ситуацию, когда пограничники, как с одной, так и с другой стороны, достаточно лояльно в понимании не очень придирчиво относятся к багажу пассажиров, к документам пассажиров. То есть нельзя говорить о том, что там контроль так был увеличен, что все блюстят национальную безопасность Украины. А то, что вообще это под выборы — да, скорее всего. Но опять же, не все выдвигаемые предложения ориентированы на поддержку. Очень многие предложения ориентированы на то, чтобы запустить какой-то общественный дискус. То есть не обязательно они находят поддержку в обществе. Достаточно держать общество в состоянии такого, извините, кипиша и хайпа.

Штатные спикеры представителей политических сил коалиции будут вдалбливать, что именно этот шаг необходим для обороны страны и нацбезопасности. И таким образом сформируют необходимое общественное мнение.

— Использование этих лидеров общественного мнения — это только лишь один из инструментов воздействия на общественное мнение. Но есть вещи очевидные, есть вещи не очевидные. Да, если бы все было не настолько очевидно, то, возможно, эта технология работала бы. Но когда для нас абсолютно очевидно, что одним нельзя, а другим можно, что эти инициативы выдвигаются одновременно с усилением торговых отношений, что эти инициативы выдвигаются одновременно с требованием о разрыве дипломатических отношений и признания России агрессором в то время, когда и Украина, и РФ, лидеры этих стран, напомню вам, являются участниками "нормандского формата". То как бы ни были вот эти попытки поселить в сознаниях и головах избирателей, что все это правильно, все равно далеко на подсознательном уровне мы будем понимать, что это ложь, вранье. И, более того, сколько бы ни было этих спикеров провластных во всяких СМИ, все равно они не оскароносные актеры. То вранье, которое будет исходить из их уст, очень быстро будет разгадано, они в этом будут уличены, и это в очередной раз будет выглядеть ровно так же смешно, как и сотни примеров того, сотни-сотни этих звезд Youtube.

Как западные партнеры отреагируют на подобные инициативы, если их будут реализовывать?

— Западные партнеры уже реагируют на подобные инициативы. Да, они не дают прямые оценки, но если я не ошибаюсь, вчера посол ЕС в Украине в очередной раз указал Украине на то, что перспектив членства в ЕС, к сожалению, у нас нет. Я думаю, это очень четкий жесткий сигнал в ответ на все те инициативы, все те предложения, которые звучат. Запад никогда не будет нам, скорее всего, напрямую указывать что-то: не прекращайте курсирование поезда Киев-Москва. Но он путем таких достаточно посредственных, но очень жестких сигналов все время будет нас остепенять и указывать нам на то, что мы делаем неправильно.

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Ранее политолог Алексей Якубин заявил, что прекращение транспортного сообщения с РФ будет "выстрелом себе в ногу".