В БПП назвали разрыв дипотношений с Россией "самоубийством"

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Замглавы крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает, что разрыв дипломатических отношений с Россией будет "самоубийством".

Ранее депутат Верховной Рады Иван Винник заявил, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую, по его мнению, Кабмин разорвать дипотношения с Россией. Законопроект Рада планирует рассмотреть во втором чтении в ноябре. Депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук позже заявил, что поправка о разрыве дипотношений Украины с РФ уже подана депутатами в комитет парламента.

"Фактически уровень отношений с РФ сейчас на самым низком уровне, но если Украина по своей инициативе разорвет эти отношения совсем — это будет использовано Россией как выход Украины из переговоров, из минского процесса и дипломатического пути решения конфликта. После стольких приложенных усилий, которые были направлены на политико-дипломатический путь решения конфликта (в Донбассе — Ред.), сделать это (разорвать дипотношения с РФ — ред) — это просто самоубийство", — сказал Гончаренко в прямом эфире телеканалу "112 Украина".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".