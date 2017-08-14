Разрешение на оружие. Плати $500 и все будет — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

На пляже Полтавы 10 августа произошла перестрелка, в результате которой погиб человек. Также получили ранения ребенок и мужчина.

Во время конфликта, возникшего между двумя группами людей, один из мужчин выстрелил из карабина "Сайга" в грудь другому. Молодой человек скончался на месте.

Как сообщили в полиции Полтавской области, мужчину, устроившего стрельбу, уже задержали.

Участившиеся перестрелки в Украине, и актуальность вопроса легализации оружия для самообороны, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, эксперт Украинской ассоциации владельцев оружия Виталий Коломиец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи потрібна українцям зброя?

— Цей дискурс існує відколи людина почала жити спільно з іншою людиною чи в оточенні тварин. Тому що потреба захищатися існує завжди. Інше питання, що зі створенням держави часто на себе перетягують цю функцію захисту, позбавляючи людей можливості захищати самих себе.

Коли в Україні говорять про можливість захистити себе, про зброю для самозахисту, про що саме йдеться?

— Карабін "Сайга", рушниця, помпова рушниця мають дуже високий рівень летальних випадків. Натомість, коли йде захист з належними засобами самозахисту, це короткоствольна зброя, це за допомогою чого виконують функцію самозахисту поліцейські. Вони нас захищають за допомогою своєї табельної короткоствольної зброї. Уявіть, що в цій ситуації на пляжі був би поліцейський і він захистив би власника кафе в той же спосіб, що зробив син. Але за допомогою короткоствольної зброї, то летального випадку, можливо, вдалося би уникнути.

Читайте также: Оружие опт и розница. Украина наводнена взрывчаткой, пистолетами, автоматами

Тобто йдеться саме про вогнепальну зброю летальної дії? Не травматичний короткоствол?

— Знаєте, 300 тисяч травматів в Україні видано, і як я зрозумів, була така попередня інформація, що там спочатку в Полтаві стріляли травматичною зброєю. Тому найбільша проблема в тому, що 300 тисяч видано травматичних одиниць зброї, але сенсу від тої великої кількості немає. Тому що міліцейська інструкція замість закону визначає, що така зброя видається журналістам або так званим дружинникам. Уявіть, 300 тисяч журналістів чи 300 тисяч дружинників. Очевидно, що найбільша проблема в тому, що виникають такі озброєні п'яні конфлікти, це в тому, що відсутня культура поводження. Чому люди стають дикими чи не стають більш цивілізованими? Тому що їх ніхто не вчив поводитися з тією зброєю, і вони просто прийшли, заплатили 500 доларів і отримали фейкове посвідчення журналіста чи дружинника МВС. Потім на підставі цього посвідчення пішли і придбали цей пістолет для відстрілу гумових куль.

Ви кажете, люди не навчені поводитися зі зброєю. А те, що у нас люди не навчені поводитися взагалі, і конфлікти переходять в збройну площину?

— Проблема не в тому, що вони не навчені, проблема в тому, що держава не забезпечує їм можливості навчатися. Коли купується зброя, то просто для порівняння, деякі одиниці набоїв, тої зброї, що зараз продається в магазинах, там Bushmaster 12 калібра, коштує 500-600 гривень за один набій. В той же час довідка про проходження курсів поводження зі зброєю коштує 190-200 гривень. Скільки патронів настріляла ця людина, отримавши довідку від підконтрольних МВС структур про те, що вона пройшла курс поводження зі зброєю?

Читайте также: Оружейный бум. Украинцы как в тире — стреляют уже друг в друга

Питання в тому, що люди отримують довідки за гроші, чи в тому, що зараз нашим людям не можна видавати зброю, бо вони не вміють поводитися в принципі?

— Ні, не стоїть питання видавати чи не видавати. Стоїть питання, створити умови. Тобто прийняти необхідний закон, який забезпечував би кожному можливість пройти курси навчання, щоби ці стрілецькі клуби в Україні розвивалися, щоб відкривалися стрільбища, щоби люди розуміли, що зброя — це крайній засіб. Крайній засіб, це означає, що у мене нема можливості уникнути цього конфлікту в інший спосіб, відійти, покинути це конфліктне місце, викликати поліцію, і в цьому випадку я змушений застосувати зброю. Натомість, та існуюча рудиментарна система дозвільна, МВС, вона просто нівелювала цю культуру поводження зі зброєю. Штампують оці дозволи, в Україні нема людям де повчитися. Нема нормальних тирів, стрільбищ, все заточено під те, щоб продавати зброю втридорога, і все. От в чому проблема.

Напомним, полицейских, способных бороться с серьезными ОПГ, в Украине практически не существует, считает юрист Евгений Лосовский.

Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.