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    В ходе кровавых разборок в Полтаве убит мужчина - СМИ

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    Криминал шагает по стране: стрельба в Полтаве и Киеве (506)

    (обновлено: )130
    По данным СМИ, мужчина скончался от полученных ранений. В числе раненых есть ребенок. Один участник перестрелки скрылся, в городе объявлен план "Перехват".
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    Тетянка Ефремова/Facebook

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Мужчина, получивший ранения в результате стрельбы на одном из пляжей в Полтаве, скончался.

    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    Тетянка Ефремова/Facebook
    Пляжные разборки в Полтаве. Появились первые кадры с места перестрелки

    Перестрелка  с применением травматических пистолетов и карабина "Сайга" произошла вечером в четверг на пляже "Дублянщина". Ранее сообщалось, что ранения получили мужчина и ребенок.

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    "В ходе перестрелки на пляже в Полтаве убит мужчина, ранен ребенок, множество пострадавших", — пишет местное издание "Полтавщина".

    По сообщению пресс-службы патрульной полиции, один из стрелявших задержан.

    Второй участник перестрелки скрылся, объявлен план "Перехват".

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    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    Криминал шагает по стране: стрельба в Полтаве и Киеве
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