В ходе кровавых разборок в Полтаве убит мужчина - СМИ

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Мужчина, получивший ранения в результате стрельбы на одном из пляжей в Полтаве, скончался.

Перестрелка с применением травматических пистолетов и карабина "Сайга" произошла вечером в четверг на пляже "Дублянщина". Ранее сообщалось, что ранения получили мужчина и ребенок.

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"В ходе перестрелки на пляже в Полтаве убит мужчина, ранен ребенок, множество пострадавших", — пишет местное издание "Полтавщина".

По сообщению пресс-службы патрульной полиции, один из стрелявших задержан.

Второй участник перестрелки скрылся, объявлен план "Перехват".