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    Фотоленты

    Пляжные разборки в Полтаве. Появились первые кадры с места перестрелки

    Тема:

    Рост криминала в Украине (504)

    (обновлено: )37710
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    Тетянка Ефремова/Facebook
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    Тетянка Ефремова/Facebook
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017.
    Тетянка Ефремова/Facebook
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    Тетянка Ефремова/Facebook
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    Тетянка Ефремова/Facebook

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    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017

    На одном из пляжей Полтавы в четверг произошла перестрелка, в результате которой пострадали отдыхающие, в том числе ребенок.

    Местные жители в соцсетях сообщают о "массе травмированных". Полицейские и скорая уже прибыли к месту ЧП.

    Стрельба на центральном железнодорожном вокзале в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик
    "Разборки" по-киевски. Кадры с места стрельбы на вокзале

    Ирма Березовец в Facebook сообщила подробности ЧП: "Пострадали Александр и Роман Марченко, отец и сын. Роман арендовал участок на пляже. К Марченко подошел человек с другой части пляжа, и возникла ссора. После драки мужчина ушел и вернулся с вооруженной подмогой. По свидетельствам очевидцев, в ходе конфликта владелец магазина Марченко выстрелил из дробовика в грудь мужчине, который вскоре после ранения умер".

    По ее словам, "дробь попала в ребенка, который выжил".

    "Другая сторона конфликта открыла огонь из травматических пистолетов. Один из участников перестрелки скрылся на автомобиле ВАЗ-2108", — сказано в сообщении.

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