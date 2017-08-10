Пляжные разборки в Полтаве. Появились первые кадры с места перестрелки

На одном из пляжей Полтавы в четверг произошла перестрелка, в результате которой пострадали отдыхающие, в том числе ребенок.

Местные жители в соцсетях сообщают о "массе травмированных". Полицейские и скорая уже прибыли к месту ЧП.

Ирма Березовец в Facebook сообщила подробности ЧП: "Пострадали Александр и Роман Марченко, отец и сын. Роман арендовал участок на пляже. К Марченко подошел человек с другой части пляжа, и возникла ссора. После драки мужчина ушел и вернулся с вооруженной подмогой. По свидетельствам очевидцев, в ходе конфликта владелец магазина Марченко выстрелил из дробовика в грудь мужчине, который вскоре после ранения умер".

По ее словам, "дробь попала в ребенка, который выжил".

"Другая сторона конфликта открыла огонь из травматических пистолетов. Один из участников перестрелки скрылся на автомобиле ВАЗ-2108", — сказано в сообщении.

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