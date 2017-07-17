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    Двое мужчин повесились в Полтавской области

    (обновлено: )16220
    Первый случай произошел в Оржицком районе. Мужчина 1954 года рождения покончил с жизнью в своем домохозяйстве. Также суицид совершил житель села Вацы Полтавского района 1959 года рождения.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Полтавской области за минувшие выходные двое мужчин пенсионного возраста покончили жизнь самоубийством через повешение. Об этом poltava.today сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

    Патрульные в последний момент поймали самоубийцу
    Канал Newsroom Kharkov
    Патрульные на лету поймали самоубийцу

    Первый случай произошел в Оржицком районе. Мужчина 1954 года рождения покончил с жизнью в своем домохозяйстве. Также суицид совершил житель села Вацы Полтавского района 1959 года рождения.

    "Ранее мужчина неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью. Предварительно следов насилия не обнаружено, тела направлены на СМЭ, проводится проверка", – прокомментировали в отделе коммуникации.

    Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.

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