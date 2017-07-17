Двое мужчин повесились в Полтавской области

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Полтавской области за минувшие выходные двое мужчин пенсионного возраста покончили жизнь самоубийством через повешение. Об этом poltava.today сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

Первый случай произошел в Оржицком районе. Мужчина 1954 года рождения покончил с жизнью в своем домохозяйстве. Также суицид совершил житель села Вацы Полтавского района 1959 года рождения.

"Ранее мужчина неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью. Предварительно следов насилия не обнаружено, тела направлены на СМЭ, проводится проверка", – прокомментировали в отделе коммуникации.

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.