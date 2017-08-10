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    На пляже в Полтаве устроили перестрелку, среди раненых - ребенок

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    О стрельбе сообщили несколько свидетелей произошедшего. По их словам, словесный конфликт между мужчинами перерос в драку, после чего один из участников ссоры вернулся с "вооруженной подмогой".
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    Тетянка Ефремова/Facebook

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. На одном из пляжей Полтавы в четверг произошла перестрелка, в результате которой пострадали отдыхающие, в том числе ребенок.

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    "Перестрелка на пляже Дублянщина, один (человек — Ред.) тяжело ранен, ранен ребенок, масса травмированных. Полиция и скорая уже на месте", — написала жительница Полтавы Татьяна Ефремова на своей странице в Facebook.

    Тетянка Ефремова/Facebook, 10 августа 2017

    В комментариях к данному посту интернет-пользователь Ирма Березовец сообщила подробности ЧП: "Пострадали Александр и Роман Марченко, отец и сын. Роман арендовал участок на пляже. К Марченко подошел человек с другой части пляжа, и возникла ссора. После драки мужчина ушел и вернулся с вооруженной подмогой. По свидетельствам очевидцев, в ходе конфликта владелец магазина Марченко выстрелил из дробовика в грудь мужчине, который вскоре после ранения умер".

    Смотрите также: "Разборки" по-киевски. Кадры с места стрельбы на вокзале

    По ее словам, "дробь попала в ребенка, который выжил".

    "Другая сторона конфликта открыла огонь из травматических пистолетов. Один из участников перестрелки скрылся на автомобиле ВАЗ-2108", — сказано в сообщении.

    Ирма Березовец/Facebook, 10 августа 2017

    Ранее в четверг на вокзале в Киеве также произошла стрельба. Два человека открыли огонь, предположительно из травматического пистолета. Конфликт произошел в привокзальном заведении общественного питания. 

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