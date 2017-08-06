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    В США произошла стрельба: четверо ранены

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    Стрельба произошла на вечеринке в спортивном комплексе города Лейквуд в субботу вечером. Все пострадавшие – взрослые, они получили серьезные ранения, но их жизни вне опасности.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в американском штате Нью-Джерси, заявил представитель местной полиции изданию NJ.com.

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    По словам детектива Грегори Стаффордсмита, стрельба произошла на вечеринке в спортивном комплексе города Лейквуд в субботу вечером. Все пострадавшие – взрослые, они получили серьезные ранения, но их жизни вне опасности.

    По данным издания, спортивный комплекс состоит из нескольких спортивных площадок, а также зоны для пикника.

    О причинах инцидента не сообщается.

    Ранее сообщалось о стрельбе в американском городе Джерси, в результате которой пострадали четыре человека, в том числе дети.

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