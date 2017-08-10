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10.08.201715:31
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    Происшествия

    В Одессе мужская ссора закончилась дракой со стрельбой

    Тема:

    Рост криминала в Украине (499)

    (обновлено: )6210
    По информации полиции, в ходе конфликта в Одессе на Адмиральском проспекте один из мужчин выхватил пистолет и выстрелил в сторону своего оппонента.
    Патрульная полиция Одессы
    Facebook Артема Шевченко

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В Одессе около трех часов ночи на Адмиральском проспекте между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выхватил пистолет и выстрелил в сторону своего оппонента, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

    Стрельба на центральном железнодорожном вокзале в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик
    "Разборки" по-киевски. Кадры с места стрельбы на вокзале

    Правоохранители, которые в это время проезжали неподалеку, услышали звук выстрела, мгновенно отреагировали на ситуацию и задержали правонарушителя. У него изъяли устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями.

    30-летнего мужчину передали следственной группе, которую вызвали для проведения необходимых процессуальных действий. Пострадавшему, который получил ранения головы, оказали первую доврачебную помощь и передали его сотрудникам экстренной службы.

    Ранее начальник отдела коммуникации Нацполиции Киева Оксана Блищик сообщила, что в результате конфликта в Киеве у железнодорожного вокзала ранены три человека.

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