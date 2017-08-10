В Одессе мужская ссора закончилась дракой со стрельбой

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В Одессе около трех часов ночи на Адмиральском проспекте между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выхватил пистолет и выстрелил в сторону своего оппонента, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Правоохранители, которые в это время проезжали неподалеку, услышали звук выстрела, мгновенно отреагировали на ситуацию и задержали правонарушителя. У него изъяли устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями.

30-летнего мужчину передали следственной группе, которую вызвали для проведения необходимых процессуальных действий. Пострадавшему, который получил ранения головы, оказали первую доврачебную помощь и передали его сотрудникам экстренной службы.

Ранее начальник отдела коммуникации Нацполиции Киева Оксана Блищик сообщила, что в результате конфликта в Киеве у железнодорожного вокзала ранены три человека.