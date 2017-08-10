"Разборки" по-киевски. Кадры с места стрельбы на вокзале

В результате конфликта в Киеве у железнодорожного вокзала ранены три человека, сообщила начальник отдела коммуникации Нацполиции Киева Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

"В 9:50 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неподалеку от заведения общественного питания у железнодорожного вокзала в результате конфликта двумя злоумышленниками были ранены, предположительно — из травматического оружия, трое мужчин. По предварительной информации врачей, у пострадавших — травмы ног и рук. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь. Нападавшие скрылись", — написала Блищик.

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На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают злоумышленников, выясняют обстоятельства конфликта, общаются со свидетелями и очевидцами.