В Днепропетровской области мужчина открыл стрельбу: есть раненые

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о перестрелке, в результате которой были ранены несколько человек.

Смотрите также: В сети появилось видео, как мать выбрасывает дочь с 9 этажа (18+)

Как было установлено, перестрелка произошла на территории Криничанского района возле одного из магазинов, где между местными жителями произошел конфликт, переросший в потасовку.

В результате конфликта один из его участников применил травматический пистолет, ранив троих мужчин. На место прибыли сотрудники полиции, а также медики, которые госпитализировали пострадавших в отделение местной больницы.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который стрелял в отца.