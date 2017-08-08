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    В Днепропетровской области мужчина открыл стрельбу: есть раненые

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    (обновлено: )17511
    Как стало известно, перестрелка произошла возле одного из магазинов. Произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил травматический пистолет, ранив трех человек.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о перестрелке, в результате которой были ранены несколько человек.

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    Как было установлено, перестрелка произошла на территории Криничанского района возле одного из магазинов, где между местными жителями произошел конфликт, переросший в потасовку.

    В результате конфликта один из его участников применил травматический пистолет, ранив троих мужчин. На место прибыли сотрудники полиции, а также медики, которые госпитализировали пострадавших в отделение местной больницы.

    Напомним, в Киеве задержали мужчину, который стрелял в отца.

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