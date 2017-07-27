На АЗС в Полтавской области произошел взрыв

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В Полтавской области в среду на одной из метановой автозаправочной станции произошел взрыв, пострадал водитель автомобиля, сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook.

Скриншот страницы Полиции Полтаской области в Facebook

"Как сообщил руководитель полиции Полтавской области Олег Бех, взорвался газовый баллон на грузовом автомобиле ГАЗ-53, принадлежащий одному из частных предприятий. В результате взрыва 48-летний водитель ГАЗа получил открытый перелом голени и госпитализирован в городскую больницу", — говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 273 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) УК Украины.