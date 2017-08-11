Стрельбу в Полтаве спровоцировали ранее судимые: комментарий полиции

Заместитель главы ГУ Нацполиции в области Руслан Бирюков сообщил, что установлены все участники стрельбы, произошедшей 10 августа на пляже в Полтаве.

По его словам, один человек из числа нападавших задержан.

В больнице сейчас находятся отец и сын Александр и Роман Марченко, один из нападавших, а также семилетний мальчик, которого прооперировали.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Конфликт произошел между арендаторами пляжа — 45-летним Александром Марченко, его сыном, 21-летним Романом, и группой отдыхающих спортсменов. Примерно 15-20 бойцов ММА отмечали на пляже день рождения, пишут полтавские СМИ. В течение дня происходили словесные перепалки, а в ходе одной из них мужчины начали бить Марченко-старшего. Его сын несколько раз выстрелил в нападавших из "Сайги". Дробью он смертельно ранил 20-летнего бойца ММА Святослава Пелипенко, участника клуба Branibor Team, еще одного 24-летнего спортсмена и 7-летнего мальчика.

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Сейчас Александр Марченко с тяжелой травмой черепа находится в состоянии комы в Полтавской областной больнице.