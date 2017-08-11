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    Стрельбу в Полтаве спровоцировали ранее судимые: комментарий полиции

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    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве (529)

    (обновлено: )13610
    Компания, которая спровоцировала драку на пляже в Полтаве, в основном состояла из ранее судимых лиц, которые уже привлекались к уголовной ответственности за разбойные нападения, убийство и хулиганские действия, сообщили в полиции.
    Андрей Петров/Youtube

    Заместитель главы ГУ Нацполиции в области Руслан Бирюков сообщил, что установлены все участники стрельбы, произошедшей 10 августа на пляже в Полтаве.

    По его словам, один человек из числа нападавших задержан

    Драка и перестрелка на пляже в Полтаве
    kolo.news
    Отдохнули, постреляли. Инцидент на пляже в Полтаве

    В больнице сейчас находятся отец и сын Александр и Роман Марченко, один из нападавших, а также семилетний мальчик, которого прооперировали.

    Продолжаются следственно-оперативные действия.

    Конфликт произошел между арендаторами пляжа — 45-летним Александром Марченко, его сыном, 21-летним Романом, и группой отдыхающих спортсменов. Примерно 15-20 бойцов ММА отмечали на пляже день рождения, пишут полтавские СМИ. В течение дня происходили словесные перепалки, а в ходе одной из них мужчины начали бить Марченко-старшего. Его сын несколько раз выстрелил в нападавших из "Сайги". Дробью он смертельно ранил 20-летнего бойца ММА Святослава Пелипенко, участника клуба Branibor Team, еще одного 24-летнего спортсмена и 7-летнего мальчика. 

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    Сейчас Александр Марченко с тяжелой травмой черепа находится в состоянии комы в Полтавской областной больнице.

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    Стрельбу в Полтаве спровоцировали ранее судимые: комментарий полиции. Видео
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