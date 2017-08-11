Отдохнули, постреляли. Инцидент на пляже в Полтаве

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы
На пляже Полтавы 10 августа произошла перестрелка, в результате которой погиб человек. Также, получил ранения ребенок и мужчина.
Как сообщили в полиции Полтавской области, мужчину, устроившего стрельбу, уже задержали.
О подробностях происшествия сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы старший инспектор отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области Полина Ларина.
(текст публикуется на языке оригинала)
Що трапилося на пляжі в Полтаві?
— На даний час триває комплекс оперативно-слідчих заходів, звичайно, всі обставини ще з'ясовуються, але що можемо сказати на даний час? Конфлікт виник між двома групами людей. Під час сутички були спричинені тілесні ушкодження 45-річному чоловікові, чоловік зараз в реанімації, його 22-річний син, захищаючи батька, здійснив кілька пострілів в бік нападників. Внаслідок чого один з них, якому 20 років, помер на місці. Також вогнепальні поранення отримали 24-річний чоловік та семирічний хлопчик. Їм надається медична допомога, їхньому життю нічого не загрожує. Тілесні ушкодження отримав і сам чоловік, який захищав батька. За фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за трьома статтями: 118 ККУ "Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони", частини 4 статті 296 ККУ "Хуліганство, вчинене з застосуванням зброї" та частина 1 статті 121 ККУ "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Триває досудове розслідування, на даний час це все, що можна повідомити за цим фактом.
Яка була зброя?
— Це була гладкоствольна рушниця, якщо мова йде про 22-річного сина, який захищав батька, то він стріляв з рушниці.
Ця рушниця у людини була з собою на пляжі? Вона зареєстрована?
— Я думаю, ця інформація буде точно встановлена, але попередньо можна сказати, що у нього був дозвіл на цю рушницю.
Є інформація стосовно тих людей, які ще постраждали в перестрілці? Ви сказали, постраждала дитина і ще один чоловік. Це люди, які відпочивали на пляжі?
— Так, це люди, які відпочивали на пляжі, 24-річний чоловік та семирічний хлопчик.
Ви сказали, що була група людей, яка брала участь в конфлікті. Когось з них ще затримали?
— На даний час ми не можемо точно сказати таку інформацію, тому що тривають слідчі заходи. Тільки буде все відомо, ми обов'язково про це офіційно повідомимо на нашій сторінці в Facebook.
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