Отдохнули, постреляли. Инцидент на пляже в Полтаве

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

На пляже Полтавы 10 августа произошла перестрелка, в результате которой погиб человек. Также, получил ранения ребенок и мужчина.

Как сообщили в полиции Полтавской области, мужчину, устроившего стрельбу, уже задержали.

О подробностях происшествия сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы старший инспектор отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области Полина Ларина.

kolo.news На пляже в Полтаве, где произошла стрельба

(текст публикуется на языке оригинала)

Що трапилося на пляжі в Полтаві?

— На даний час триває комплекс оперативно-слідчих заходів, звичайно, всі обставини ще з'ясовуються, але що можемо сказати на даний час? Конфлікт виник між двома групами людей. Під час сутички були спричинені тілесні ушкодження 45-річному чоловікові, чоловік зараз в реанімації, його 22-річний син, захищаючи батька, здійснив кілька пострілів в бік нападників. Внаслідок чого один з них, якому 20 років, помер на місці. Також вогнепальні поранення отримали 24-річний чоловік та семирічний хлопчик. Їм надається медична допомога, їхньому життю нічого не загрожує. Тілесні ушкодження отримав і сам чоловік, який захищав батька. За фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за трьома статтями: 118 ККУ "Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони", частини 4 статті 296 ККУ "Хуліганство, вчинене з застосуванням зброї" та частина 1 статті 121 ККУ "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Триває досудове розслідування, на даний час це все, що можна повідомити за цим фактом.

Яка була зброя?

— Це була гладкоствольна рушниця, якщо мова йде про 22-річного сина, який захищав батька, то він стріляв з рушниці.

Тетянка Ефремова/Facebook На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017

Ця рушниця у людини була з собою на пляжі? Вона зареєстрована?

— Я думаю, ця інформація буде точно встановлена, але попередньо можна сказати, що у нього був дозвіл на цю рушницю.

Є інформація стосовно тих людей, які ще постраждали в перестрілці? Ви сказали, постраждала дитина і ще один чоловік. Це люди, які відпочивали на пляжі?

Тетянка Ефремова/Facebook На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017

— Так, це люди, які відпочивали на пляжі, 24-річний чоловік та семирічний хлопчик.

Ви сказали, що була група людей, яка брала участь в конфлікті. Когось з них ще затримали?

— На даний час ми не можемо точно сказати таку інформацію, тому що тривають слідчі заходи. Тільки буде все відомо, ми обов'язково про це офіційно повідомимо на нашій сторінці в Facebook.

Напомним, полицейских, способных бороться с серьезными ОПГ, в Украине практически не существует, считает юрист Евгений Лосовский.

Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.