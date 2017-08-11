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    Отдохнули, постреляли. Инцидент на пляже в Полтаве

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    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве (526)

    (обновлено: )79
    В результате конфликта, который возник на пляже между двумя группами людей, один мужчина погиб, второй находится в реанимации, ранения также получили случайные отдыхающие.
    Драка и перестрелка на пляже в Полтаве
    kolo.news

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    На пляже Полтавы 10 августа произошла перестрелка, в результате которой погиб человек. Также, получил ранения ребенок и мужчина. 

    Как сообщили в полиции Полтавской области, мужчину, устроившего стрельбу, уже задержали. 

    О подробностях происшествия сообщила  в эфире радиостанции Голос Столицы старший инспектор отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области Полина Ларина.

    kolo.news
    На пляже в Полтаве, где произошла стрельба

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Що трапилося на пляжі в Полтаві?

    Стрельба на полтавском пляже. Видео
    Андрей Петров/Youtube
    На видео попал момент драки и стрельбы в Полтаве

    — На даний час триває комплекс оперативно-слідчих заходів, звичайно, всі обставини ще з'ясовуються, але що можемо сказати на даний час? Конфлікт виник між двома групами людей. Під час сутички були спричинені тілесні ушкодження 45-річному чоловікові, чоловік зараз в реанімації, його 22-річний син, захищаючи батька, здійснив кілька пострілів в бік нападників. Внаслідок чого один з них, якому 20 років, помер на місці. Також вогнепальні поранення отримали 24-річний чоловік та семирічний хлопчик. Їм надається медична допомога, їхньому життю нічого не загрожує. Тілесні ушкодження отримав і сам чоловік, який захищав батька. За фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за трьома статтями: 118 ККУ "Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони", частини 4 статті 296 ККУ "Хуліганство, вчинене з застосуванням зброї" та частина 1 статті 121 ККУ "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Триває досудове розслідування, на даний час це все, що можна повідомити за цим фактом.

    Яка була зброя?

    — Це була гладкоствольна рушниця, якщо мова йде про 22-річного сина, який захищав батька, то він стріляв з рушниці.

    Тетянка Ефремова/Facebook
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017

    Ця рушниця у людини була з собою на пляжі? Вона зареєстрована? 

    — Я думаю, ця інформація буде точно встановлена, але попередньо можна сказати, що у нього був дозвіл на цю рушницю.

    Є інформація стосовно тих людей, які ще постраждали в перестрілці? Ви сказали, постраждала дитина і ще один чоловік. Це люди, які  відпочивали на пляжі?

    Тетянка Ефремова/Facebook
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017

    — Так, це люди, які відпочивали на пляжі, 24-річний чоловік та семирічний хлопчик.

    Стрельба на центральном железнодорожном вокзале в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик
    "Разборки" по-киевски. Кадры с места стрельбы на вокзале

    Ви сказали, що була група людей, яка брала участь в конфлікті. Когось з них ще затримали?

    — На даний час ми не можемо точно сказати таку інформацію, тому що тривають слідчі заходи. Тільки буде все відомо, ми обов'язково про це офіційно повідомимо на нашій сторінці в Facebook.

    Напомним, полицейских, способных бороться с серьезными ОПГ, в Украине практически не существует, считает юрист Евгений Лосовский.

    Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.

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