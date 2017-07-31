В Украине резко возросло число изъятого у населения оружия из зоны АТО

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил о росте количества изъятого у населения оружия, незаконно вывезенного из зоны АТО в мирные города.

"Результаты есть. Мы говорим о том, что только в 2017 году мы существенно увеличили количество изъятого оружия по целому ряду направлений. Страшно здесь не столько оружие, сколько взрывчатка. Мы проанализировали результаты работы полиции за 6 месяцев 2017 года противодействия незаконному обороту оружия. На 6% больше таких фактов задокументировано, в 1,6 раз больше лиц, причастных к этому незаконному обороту, установлено и привлечено к ответственности и изъято оружия, боеприпасов и взрывчатки в прошлом году 733, в этом — 1200", — заявил он в эфире 112 Украина.

По его словам, тенденция идет к тому, что правоохранители усиливают работу и изымают все больше оружия.

"Если мы говорим об оружии, которое с фронта может попасть в мирные города, то это главная работа полиции и Нацгвардии на многочисленных блокпостах в зоне проведения АТО. Очень часто это оружие везут военные и люди, которые не имеют отношения к этому", — заключил Шевченко.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.