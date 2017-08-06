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    Госпогранслужба сообщила, сколько оружия изъято на границе в 2017 году

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    Согласно информации пресс-центра Госпогранслужбы, всего с начала года на государственной границе пограничники изъяли почти 480 единиц разнообразного оружия.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина.  С начала 2017 года на государственной границе Украины сотрудники Государственной пограничной службы изъяли почти 480 единиц разнообразного оружия, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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    Указано, что последний случай незаконной перевозки оружия через границу произошел 4 августа в пункте пропуска "Устилуг" (Львовская область): под сиденьем водителя пограничный пес помог выявить пистолет и патроны к нему.

    "В пункт пропуска "Устилуг", что на украинско-польской границе, прибыл автомобиль "Skoda", которым управлял гражданин Украины. При осмотре транспортного средства сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия. В результате, под сиденьем водителя иномарки обнаружили пневматический пистолет "Makarov" калибра 4,5 мм и 47 патронов к нему", — говорится в сообщении.

    Сейчас оружие и боеприпасы изъяты сотрудниками Национальной полиции.

    "Всего с начала года на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы изъяли почти 480 единиц разнообразного оружия", — доложили в ведомстве.

    Ранее директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил о росте количества изъятого у населения оружия, незаконно вывезенного из зоны АТО в мирные города. 

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